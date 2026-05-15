تفضيل الايام العشر من ذي الحجة

من أسباب تفضيل أيام العشر من ذي الحجة على غيرها:
1ـ أَنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ أقسم به فقال: (وليال عشر) .

2ـ أَنّه سماه الأيام المعلومات، فقال تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) قال ابن عباس: هي أيام العشر.

3ـ أَن رسول الله ﷺ شهد بأنه أفضل أَيام الدّنيا.

4ـ حَثّ على أفعال الخيرِ فيه.

5ـ أَنّه أَمَر بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل فيه.

6ـ أَنّ فيه يوم عرفة، وصومه كفارة ذنوب سنتين "الماضية والآتية".

7ـ أَنّ فيه ليلة جمع، وهي ليلة المزدلفة.

8ـ أَنّ فيه الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام؛ يُكفّر الله بِه ذنوب عباده.

9ـ وقوع الأضحية التي هي عَلم للملة الإبراهيمية والشّريعة المحمدية.
[التبصرة لابن الجوزي بتصرف يسير]
 

