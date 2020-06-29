السلام عليكم

بعض البشر عندما تتواضع لهم يعتبرونك ضعيفا وعندما تحتقرهما يحترمونك ويرونك قويا





الأيام كفيلة بأن توضح لك مشاعر الأخرين تجاهك ستعلم بأن ليس كل قريب يحبك وليس كل كلمة جميلة تكون صادقة من القلب ,وليس كل ابتسامة تدل على نقاء



سمعت ان البكاء يتعب الميت سامحوني ان بكيتكم سرا بكاء شوق لا بكاء الاعتراض

اللهم ارحم أرواحا رحلت ولم يكتفي قلبي منها



في هذه الحياة ستتعلم كل شئ وحدك الا القسوة سيقوم شخص اخر بتعليمها لك



نحن لا نتغير ولكن نبتعد عن كل من لا يعرف قيمتنا



اتمنى ان يفكر كل شخص في حاله فقط ولا يشغل باله بغيره



مريحة هذه العبارة

تشاء يا عبدي و اشاء فاذا رضيت بما أشاء أعطيتك خيرا مما تشاء

فقل الحمد لله دائما





لا تحزن عند الصدمات فلولاها لبقينا مخدوعين لمدة طويلة هي قاسية لكنها صادقة