صورة و معلومة

إلياس
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 9,166
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مساء الخير للجميع
ضع صورة غريبة أو صورة مدهشة أو صورة قديمة أو مضحكة
الشروط:
يحب أن يرفق الصورة بتعليق
تمنع الأحاديث الجانبية في غير صلب الموضوع
انطلقوا........
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مساء الخير للجميع
ضع صورة غريبة أو صورة مدهشة أو صورة قديمة أو مضحكة
الشروط:
يحب أن يرفق الصورة بتعليق
تمنع الأحاديث الجانبية في غير صلب الموضوع
انطلقوا........