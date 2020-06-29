صورة و معلومة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مساء الخير للجميع

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الشروط:

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انطلقوا........