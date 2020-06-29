تبصر بنفسك

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

طيب الله أوقاتكم

إن الواحد قد يعهد أناسا على حسن معاملة على عطاءدون محاسبة ..يعهدهم متغافلين عن الزلات ..يعهدهم على خير ..لكن فجأة يضعون له حدودا لا يتجاوزها يخرجونه بحسن خلق من دائرتهم ...

و عندما يبحث هذا عن أسباب لا يستطيع هذا الملاك (في نظر نفسه) أن ينسب لنفسه زلة و لا أن يرى به عيبا فيسقط الأمر على الكبر على تحسن الظروف على كل شيء سواه .

عجبا لهذا الانسان المنغمس في كل الماجريات كيف لا يعطي نفسه حقها من المحاسبة من التحلية و التخليه هو مشغول بكل أمر سواها فكيف يرى بها عيبا !

أيها الملاك بزعمك عندما يهجرك أحد و خاصة إن هجرك هجرا جميلا بعد أن تفانى في الإحسان لك راجع نفسك ربما ربما !تعديت معه خطوطا فاقت طاقته ربما لم يعد يرى في العفو و التجاوز عنك إصلاحا ...فمن عفا و أصلح فأجره على الله ...الذي يعفو عنك لله يقتص منك لله ...

عفا الله عنا و أعاننا على تزكية نفوسنا و لا جعلنا سببا لأذية مؤمن