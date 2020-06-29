تبصر بنفسك

طموحة

طموحة

:: عضو فعّال ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,571
النقاط
471
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
طيب الله أوقاتكم
إن الواحد قد يعهد أناسا على حسن معاملة على عطاءدون محاسبة ..يعهدهم متغافلين عن الزلات ..يعهدهم على خير ..لكن فجأة يضعون له حدودا لا يتجاوزها يخرجونه بحسن خلق من دائرتهم ...
و عندما يبحث هذا عن أسباب لا يستطيع هذا الملاك (في نظر نفسه) أن ينسب لنفسه زلة و لا أن يرى به عيبا فيسقط الأمر على الكبر على تحسن الظروف على كل شيء سواه .
عجبا لهذا الانسان المنغمس في كل الماجريات كيف لا يعطي نفسه حقها من المحاسبة من التحلية و التخليه هو مشغول بكل أمر سواها فكيف يرى بها عيبا !
أيها الملاك بزعمك عندما يهجرك أحد و خاصة إن هجرك هجرا جميلا بعد أن تفانى في الإحسان لك راجع نفسك ربما ربما !تعديت معه خطوطا فاقت طاقته ربما لم يعد يرى في العفو و التجاوز عنك إصلاحا ...فمن عفا و أصلح فأجره على الله ...الذي يعفو عنك لله يقتص منك لله ...
عفا الله عنا و أعاننا على تزكية نفوسنا و لا جعلنا سببا لأذية مؤمن
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,170
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اختي
 
طموحة

طموحة

:: عضو فعّال ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,571
النقاط
471
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
قال إلياس:
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اختي
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وفيكم بارك الرحمان
 
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