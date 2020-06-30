طريقة حفظ الفوائد في الهاتف

نصيحة لحفظ الفوائد ثم نشرها



قال صلى الله عليه وَسَلَّم :

( قُيّدوا العلمَ بالكتاب )صحيح الجامع

فهو أمرٌ بكتابة وتقييد وحفظ العلم ، وذلك للرجوع إليه عند الحاجة

ولذلك أقترح حفظ الفوائد والفتاوى الشرعيّة ، وفهرستها ، ضمن الهاتف النقّال ، لسهولة الرجوع إليها ، وتذكّرها ، ونشرها ، عند الحاجة إليها ، وتعليم النّاس ودعوتهم ،

وهناك طريقتان نافعتان بإذن الله:

الأولى : حفظ الفوائد في ملف الملاحظات في الهاتف ، فتفتح صفحة مثلا بعنوان ( توحيد ) وتحفظ فيها كل مايرد إليك في هاتفك من مسائل أو فتاوى أو كتب أو غيرها ممّا له علاقة بالتوحيد ومسائل الإعتقاد والإيمان وأصول الدين ، ثم تفتح صفحات للصلاة والصيام والسنّة والدعوة والحج والعمرة ، وغيرها، فتجد بعد فترة عشرات أو مئات من الفوائد القيّمة النافعة ، ترجع إليها وتذاكرها ، وتنشرها ، ومن سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة .

وأعلمُ من الناس من قام بفتح أكثر من مئتي ملف في ملاحظات هاتفه في مختلف مواضيع وفنون الدِّين واللغة.

الطريقة الثانية : عمل مجموعة في الهاتف ، مع هاتفك الثاني ، أو مع زوجتك ، أو صديقك ، أو غيرهم ، وعنوان هذه المجموعة مثلا ( صلاة ) فتحفظ فيها الفوائد العلميّة والفتاوى والكتب بأنواعها عن الصلاة ، وهكذا مجموعة أخرى عن الصيام أو الزكاة أو الزواج أو السنّة أو العقيدة أو غيرها،

وأعلم من النَّاس من عنده أكثر من 250 مجموعة بهذه الطريقة يحفظ فيها آلاف الفوائد العلمية الشرعيّة منها 10 مجموعات عن الصلاة فقط ، صلاة الجمعة ، صلاة الجماعة ، صلاة الجنازة ، صلاة نافلة ، صلاة أحكام ، صلاة العيدين ، وهكذا تزيد المجموعات وتكثر المحفوظات، وتجد البركة بإذن الله تعالى إذا أخلصت العمل وفرّغت بعض الوقت .

بارك الله في عملك ، وأثابك عليه



المصدر موقع ميراث الانبياء