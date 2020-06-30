مجرد رأي :

حين استمع لعالم الفزياء أو الكمياء، سأكتفي فقط بتوسعة المجال السمعي والبصري الذي أملك، وأفتح على مصراعيه حيز إدراكي للوصول إلى الحقيقة وبلوغ الفهم .لكن حين يتلعق الأمر بالعلوم الاجتماعية أو السياسة، فيجب أن أضيف إلى ما ذكرت بعض الشك والتدقيق في مقاصد البحث، سواء كان مصدر المعرفة معلما أو متعلما.فكم من عالم في السياسة نظر ليُثبت حاكم على كرسيه، وكم من أثروبولجي وعالم اجتماع رسم الطريق لسيطرة غاشم محتل، ببحوثه التي أجراها حول البسطاء ، وكم من عالم نفس برر بعلمه سلوك شاذ ومختل .