مجرد رأي

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
461
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
مجرد رأي:
حين استمع لعالم الفزياء أو الكمياء، سأكتفي فقط بتوسعة المجال السمعي والبصري الذي أملك، وأفتح على مصراعيه حيز إدراكي للوصول إلى الحقيقة وبلوغ الفهم.
لكن حين يتلعق الأمر بالعلوم الاجتماعية أو السياسة، فيجب أن أضيف إلى ما ذكرت بعض الشك والتدقيق في مقاصد البحث، سواء كان مصدر المعرفة معلما أو متعلما.
فكم من عالم في السياسة نظر ليُثبت حاكم على كرسيه، وكم من أثروبولجي وعالم اجتماع رسم الطريق لسيطرة غاشم محتل، ببحوثه التي أجراها حول البسطاء ، وكم من عالم نفس برر بعلمه سلوك شاذ ومختل.
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
461
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
اوافقك الراي في اخي
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اخي سعد جزيت خيرا
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السلام عليكم اخي الكريم...
أسعدني ردوكم وتعطيركم لموضوعي فجزاكم الله الفردوس إن شاء الله
ودمتم بحفظ الله ورعايته
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,550
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال سعد606:
السلام عليكم اخي الكريم...
أسعدني ردوكم وتعطيركم لموضوعي فجزاكم الله الفردوس إن شاء الله
ودمتم بحفظ الله ورعايته
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وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
 
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