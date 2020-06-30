همسات تربوية ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لن يشكوك ابنك أو ابنتك يوم القيامة أمام الله لأنك لم تسافر بهم للسياحة أولأنك لم توفر لهم أجهزة إلكترونية أوجولات حديثة ،أو لم تلبسهم ماركات عالمية او.. لكنهم سيتقدمون برفع شكواهم إلى الله:لماذا لم تعلمني كيف أعبد الله وأتعلق به؟ لماذا لم تعلمني كيف أفزع إليه في الشدائد وأراقبه وأذمره في الرخاء ؟لماذا لم تعلمني القرآن والسنة والعمل بهما ؟لماذا لم توقظني لصلاة الفجر وتعلمني الإستيقاظ لها ؟

أعدوا جوابا لهذه الأسئلة أمام الله





عندما تمشط طفلك فأخبره أنك تفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

"من كان له شعر فليكرمه"

عندما تعطر ابنك أخبره بأنك تفعل ذلك إقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم

"حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة"

عندما يذهب ابنك إلى المدرسة ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم

" من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة "

عندما تبتسم لإبنك أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلمقال

"تبسمك في جه أخيك صدقة"

عندما تمدح ابنك أخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم

"والكلمة الطيبة صدقة"

عندما تفرغ من طعامك لابنك أخبره بأنم فعلت ذلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم

"إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة"

عندما تكون في مجلس فيه كبا السن اطلب من ابنك توقيرهم لأننا بذلك نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله

"ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا"