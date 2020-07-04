انطلاق مسابقات و فعاليات شهر الاستقلال ـ الكل معني

كعادتنا في اللمة المباركة

مواكبة لكل المناسبات الوطنية او الدينية

نعلن عن انطلاق

فعاليات

و مسابقات

شهر الاستقلال و الانتصار





هذه الذكرى الوطنية المحبوبة والراسخة في قلوب الوطنيين

تتجدد باستمرار ليستشرف بها الوطن تطورا وازدهارا وتجديدا للعهد الوثيق

بين الماضي و الحاضر



إن عظمة هذه الذكرى تستوجب وقفة تأمل في التاريخ الغني بالأمجاد وبالمحطات المشرقة من أجل الذود عن المقدسات، وتشكل من جهة أخرى، برهانا على إجماع كل المخلصين وتعبئتهم للتغلب على الصعاب وتجاوز المحن.

في اللمة لن تمر هته الذكرى دون وقفة تليق بها

لذلك نعلن عن انطلاق الفعاليات الخاصة بالذكرى

و هي كالتالي



اعلان عن مسابقات و فعاليات في عدد من أقسام اللمة