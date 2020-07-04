انطلاق مسابقات و فعاليات شهر الاستقلال ـ الكل معني

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,326
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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كعادتنا في اللمة المباركة
مواكبة لكل المناسبات الوطنية او الدينية
نعلن عن انطلاق
فعاليات
و مسابقات
شهر الاستقلال و الانتصار


هذه الذكرى الوطنية المحبوبة والراسخة في قلوب الوطنيين
تتجدد باستمرار ليستشرف بها الوطن تطورا وازدهارا وتجديدا للعهد الوثيق
بين الماضي و الحاضر

إن عظمة هذه الذكرى تستوجب وقفة تأمل في التاريخ الغني بالأمجاد وبالمحطات المشرقة من أجل الذود عن المقدسات، وتشكل من جهة أخرى، برهانا على إجماع كل المخلصين وتعبئتهم للتغلب على الصعاب وتجاوز المحن.
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في اللمة لن تمر هته الذكرى دون وقفة تليق بها
لذلك نعلن عن انطلاق الفعاليات الخاصة بالذكرى
و هي كالتالي

اعلان عن مسابقات و فعاليات في عدد من أقسام اللمة
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  • شروط المشاركة
  • ـ الإلتزام بقوانين اللمة عموما و قوانين كل قسم
  • ـ إرفاق كلمة مشاركة في الفعاليات ـ ضمن العنوان
  • ـ إرسال إشارة ألى الامين محمد في آخر الموضوع
  • ـ وضع صورة للعلم الوطني في مقجمة المشاركة
  • ـ بإمكان عضو واحد ان يشارك في كل الاقسام او بعضها
  • ـ كل مشاركة توضع في القسم المحدد لها
  • ـ تستمر الفعاليات طيلة شهر جويلية
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الجوائز
أحسن المواضيع يتحصل أصحابها على الوسام
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و على
20195.gif

و كل مشارك يتحصل على
20196.gif
الفكرة للأخ @إلياس
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المسابقة تحت إشراف
@Adam dz
@السلطانة
@الامين محمد
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,326
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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الكل معني و الحاضر يعلم الغايب
 
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