انطلاق مسابقات و فعاليات شهر الاستقلال ـ الكل معني

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,326
- النقاط
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
كعادتنا في اللمة المباركة
مواكبة لكل المناسبات الوطنية او الدينية
نعلن عن انطلاق
فعاليات
و مسابقات
شهر الاستقلال و الانتصار
هذه الذكرى الوطنية المحبوبة والراسخة في قلوب الوطنيين
تتجدد باستمرار ليستشرف بها الوطن تطورا وازدهارا وتجديدا للعهد الوثيق
بين الماضي و الحاضر
إن عظمة هذه الذكرى تستوجب وقفة تأمل في التاريخ الغني بالأمجاد وبالمحطات المشرقة من أجل الذود عن المقدسات، وتشكل من جهة أخرى، برهانا على إجماع كل المخلصين وتعبئتهم للتغلب على الصعاب وتجاوز المحن.
في اللمة لن تمر هته الذكرى دون وقفة تليق بها
لذلك نعلن عن انطلاق الفعاليات الخاصة بالذكرى
و هي كالتالي
اعلان عن مسابقات و فعاليات في عدد من أقسام اللمة
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- 1 ـ مجتمع اللمة العام وضع موضوع حر تتحدث فيه عن المناسبة
- 2 ـ منتدى الشريعة الإسلامية دور الدين و العلماء في الثورة
- 3 ـ منتدى واش راك تهدر كيف تقنع شباب اليوم بقيمة هته المناسبة
- 4 ـ منتدى بوح القلم الحر [ كتابات حصرية ] كتابة نص أو قصيدة عن المناسبة
- 5 ـ منتدى الرسم والتصاميم رسم او تصميم عن المناسبة
- 6 ـ منتدى تقنيات التصوير رفع صور ـ 7 ور على الاكثر ـ
- معبرة و نادرة عن المناسبة
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- شروط المشاركة
- ـ الإلتزام بقوانين اللمة عموما و قوانين كل قسم
- ـ إرفاق كلمة مشاركة في الفعاليات ـ ضمن العنوان
- ـ إرسال إشارة ألى الامين محمد في آخر الموضوع
- ـ وضع صورة للعلم الوطني في مقجمة المشاركة
- ـ بإمكان عضو واحد ان يشارك في كل الاقسام او بعضها
- ـ كل مشاركة توضع في القسم المحدد لها
- ـ تستمر الفعاليات طيلة شهر جويلية
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الجوائز
أحسن المواضيع يتحصل أصحابها على الوسام
و على
و كل مشارك يتحصل على
الجوائز
أحسن المواضيع يتحصل أصحابها على الوسام
و على
و كل مشارك يتحصل على
الفكرة للأخ @إلياس
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المسابقة تحت إشراف
@Adam dz
@السلطانة
@الامين محمد
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المسابقة تحت إشراف
@Adam dz
@السلطانة
@الامين محمد