فعاليات يوم تأسيس المنتدى / اللمة بكم أجمل… فلا تبخلوا علينا بتفاعلكم

أحبتنا في اللمة الغالية
بمناسبة ذكرى تأسيس منتدى اللمة، يسعدنا أن نضع بين أيديكم باقة من الفعاليات الخفيفة والشيّقة
نعبّر من خلالها عن حبّنا لهذا الصرح الذي جمعنا، ونحتفل بتألّقنا فيه وبكم أنتم روحه النابضة.
فعاليات بسيطة في فكرتها، جميلة في روحها، هدفها مدّ جسور التواصل والتعارف
وتعزيز التآزر بين الأعضاء، وإحياء هذه المناسبة الغالية بروح اللمة التي تعوّدنا عليها : ودّ، مشاركة، وحماس
مشاركتكم هي سرّ النجاح، وحضوركم هو أجمل احتفال
فلنصنع معًا لحظات مميّزة تليق بمنتدانا، ونكتب ذكرى جديدة تُضاف إلى تاريخه.
اللمة بكم أجمل… فلا تبخلوا علينا بتفاعلكم
اللمة بكم أجمل… فلا تبخلوا علينا بتفاعلكم
كل عام و منتدى اللمة بخير
كل عام و نحن مجتمعون على الخير
كل عام و انتم بخير
بهته المناسبة لدينا فعاليات احتفالية
(غير تنافسية)
- 1-المطلوب منكم احبتنا الأعضاء كتابة موضوع تجيبون فيه عن الاسئلة التالية
- أول موضوع قرأته في المنتدى
- ذكرى جميلة أو موقف لا يُنسى
- ماذا أضاف لك المنتدى
- خلي قلبك يحكي عن المنتدى
- 2-افتح موضوع تحت عنوان هذا الموضوع اعجبني :
- العنوان هكذا هذا الموضوع اعجبني
- في مقدمة الموضوع اكتب اسم صاحب الموضوع و في اي سنة كتب
- مع وضع رابط الموضوع الاصلي
مسابقات (تنافسية)
- 1-تصميم:
- شعار عن ذكرى التأسيس
- او صورة تهنئة باسم المنتدى
- باستخدام الهاتف او الكمبيوتر او الذكاء الاصطناعي
- تحت عنوان مشاركتي في مسابقة تصميم بمناسبة تأسيس المنتدى
- 2- خلال أسبوع الاحتفال او بالاحرى الى غاية رأس السنة
- يتم اختيار:
- افضل عضو ايجابي و ناشط و ملهم في المنتدى
- أكثر عضوة ايجابية و ناشطة و ملهمة في المنتدى
- 3- افتح موضوعا تحت عنوان كلكم نجوم لكن انا اختار ثلاثة
- اختر حسب رأيك و ذوقك و ميولاتك
- افضل عضو ذهبي لا يمكن الاستغناء عنه هو / هي ....................
- قلم اللمة ثقافة و قيمة ادبية و لغوية هو / هي ......................
- عضو من زمن الطيبين يكون من الاعضاء القدامى المخلصين للمة هو / هي
- يعني تحط في كل اختيار اسم عضو او عضوة حسب ما رأيك مع ذكر سبب الاختيار
ادارة منتدى اللمة