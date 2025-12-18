فعاليات يوم تأسيس المنتدى / اللمة بكم أجمل… فلا تبخلوا علينا بتفاعلكم

اللمة بكم أجمل… فلا تبخلوا علينا بتفاعلكم

بهته المناسبة لدينا فعاليات احتفالية ​

1- المطلوب منكم احبتنا الأعضاء كتابة موضوع تجيبون فيه عن الاسئلة التالية أول موضوع قرأته في المنتدى ذكرى جميلة أو موقف لا يُنسى ماذا أضاف لك المنتدى خلي قلبك يحكي عن المنتدى

المطلوب منكم احبتنا الأعضاء كتابة موضوع تجيبون فيه عن الاسئلة التالية

2- افتح موضوع تحت عنوان هذا الموضوع اعجبني : العنوان هكذا هذا الموضوع اعجبني في مقدمة الموضوع اكتب اسم صاحب الموضوع و في اي سنة كتب

افتح موضوع تحت عنوان هذا الموضوع اعجبني : مع وضع رابط الموضوع الاصلي



مسابقات (تنافسية) ​

1- تصميم: شعار عن ذكرى التأسيس او صورة تهنئة باسم المنتدى

تصميم: باستخدام الهاتف او الكمبيوتر او الذكاء الاصطناعي

تحت عنوان مشاركتي في مسابقة تصميم بمناسبة تأسيس المنتدى

2- خلال أسبوع الاحتفال او بالاحرى الى غاية رأس السنة

خلال أسبوع الاحتفال او بالاحرى الى غاية رأس السنة يتم اختيار: افضل عضو ايجابي و ناشط و ملهم في المنتدى أكثر عضوة ايجابية و ناشطة و ملهمة في المنتدى



3- افتح موضوعا تحت عنوان كلكم نجوم لكن انا اختار ثلاثة

اختر حسب رأيك و ذوقك و ميولاتك

افضل عضو ذهبي لا يمكن الاستغناء عنه هو / هي ....................

افضل عضو ذهبي لا يمكن الاستغناء عنه هو / هي .................... قلم اللمة ثقافة و قيمة ادبية و لغوية هو / هي ......................

قلم اللمة ثقافة و قيمة ادبية و لغوية هو / هي ...................... عضو من زمن الطيبين يكون من الاعضاء القدامى المخلصين للمة هو / هي

عضو من زمن الطيبين يكون من الاعضاء القدامى المخلصين للمة هو / هي يعني تحط في كل اختيار اسم عضو او عضوة حسب ما رأيك مع ذكر سبب الاختيار

اللمة بكم أجمل… فلا تبخلوا علينا بتفاعلكم

ادارة منتدى اللمة ​

أحبتنا في اللمة الغاليةبمناسبة ذكرى تأسيس منتدى اللمة، يسعدنا أن نضع بين أيديكم باقة من الفعاليات الخفيفة والشيّقةنعبّر من خلالها عن حبّنا لهذا الصرح الذي جمعنا، ونحتفل بتألّقنا فيه وبكم أنتم روحه النابضة.فعاليات بسيطة في فكرتها، جميلة في روحها، هدفها مدّ جسور التواصل والتعارفوتعزيز التآزر بين الأعضاء، وإحياء هذه المناسبة الغالية بروح اللمة التي تعوّدنا عليها : ودّ، مشاركة، وحماسمشاركتكم هي سرّ النجاح، وحضوركم هو أجمل احتفالفلنصنع معًا لحظات مميّزة تليق بمنتدانا، ونكتب ذكرى جديدة تُضاف إلى تاريخه.اي استفسار او توضيح نحن في الخدمةكل عام و منتدى اللمة بخيركل عام و نحن مجتمعون على الخيركل عام و انتم بخير