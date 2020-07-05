فصاحة ملك وشاعر

دخل شاعرٌ على ملك وهو على مائدته فأدناه الملك إليه وقال له : أيها الشاعرقال نعم أيها الملك ,

قال الملك : " و ا " ,

فقال الشاعر على الفور , " إنّ "

,فغضب الملك غضباً شديداً وأمر بطرده فتعجّب الناس وسألوه : لم نفهم مالذي دار بينكما أيها الملك ,

أنت قلت " وا "

وهو قال " إنّ"

فما " وا " و"إنّ

"قال : أنا قلت له : "وا"أعني قول الله تعالى " والشعراء يتبعهم الغاوون "

فردّعليّ وقال : "إنّ"يعني قوله تعالى " إ نّ الملوك إذا دخلوا قريةً أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة