زوجة جزائرية تقبِل قدم زوجها على المباشر و امام المشاهدين

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
في مشهد نادر في مجتمعاتنا العربية
و على قناة تلفزيونية
تقوم زوجة بالجلوس على ركبتيها
و تقبل رجل زوجها
الكم المشهد و بعده سؤال للنقاش
https://www.facebook.com/video.php?v=2701973266759159

السؤال
هل هذا عمل لطيف ام جريء ام مبالغ فيه
و هل هته اهانة لها ام العمل رفعها و جعلها تحترم اكثر
هل هذا اخلاص ام لا يلزمه ان يكون اخلاصا
هل هذا من الحب
ما رأيكم
 
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