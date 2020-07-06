زوجة جزائرية تقبِل قدم زوجها على المباشر و امام المشاهدين

السلام عليكم

السؤال

هل هذا عمل لطيف ام جريء ام مبالغ فيه

و هل هته اهانة لها ام العمل رفعها و جعلها تحترم اكثر

هل هذا اخلاص ام لا يلزمه ان يكون اخلاصا

هل هذا من الحب