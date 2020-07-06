زوجة جزائرية تقبِل قدم زوجها على المباشر و امام المشاهدين

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
في مشهد نادر في مجتمعاتنا العربية
و على قناة تلفزيونية
تقوم زوجة بالجلوس على ركبتيها
و تقبل رجل زوجها
الكم المشهد و بعده سؤال للنقاش
السؤال
هل هذا عمل لطيف ام جريء ام مبالغ فيه
و هل هته اهانة لها ام العمل رفعها و جعلها تحترم اكثر
هل هذا اخلاص ام لا يلزمه ان يكون اخلاصا
هل هذا من الحب
ما رأيكم
في مشهد نادر في مجتمعاتنا العربية
و على قناة تلفزيونية
تقوم زوجة بالجلوس على ركبتيها
و تقبل رجل زوجها
الكم المشهد و بعده سؤال للنقاش
السؤال
هل هذا عمل لطيف ام جريء ام مبالغ فيه
و هل هته اهانة لها ام العمل رفعها و جعلها تحترم اكثر
هل هذا اخلاص ام لا يلزمه ان يكون اخلاصا
هل هذا من الحب
ما رأيكم