طلب وساطة محتاج وسيط لبيع أكثر من 1000 دولار بايونيير CCP

PytGamer

PytGamer

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 جوان 2020
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
27
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
السلام عليكم، متوفر مبلغ 1000 دولار بايونيير للبيع عبر دفعات 500 دولار عندما تتم أبيع 500 الأخرى
سعر البايونيير 185 دج و يمكن للوسيط بيع المبلغ بسعر أكثر ممكن 190دج أو أكثر لا يهم المهم 5دج كحد أقصى للربح
و هنالك صفقات أخرى حيث الحساب يحتوي على 3200 دولار تقريبا لذلك ممكن للوسيط ربح مليون و 600 ألف على أقل تقدير.
Payoneer Money.jpg
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
247
النقاط
507
العمر
21
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
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