PytGamer
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم، متوفر مبلغ 1000 دولار بايونيير للبيع عبر دفعات 500 دولار عندما تتم أبيع 500 الأخرى
سعر البايونيير 185 دج و يمكن للوسيط بيع المبلغ بسعر أكثر ممكن 190دج أو أكثر لا يهم المهم 5دج كحد أقصى للربح
و هنالك صفقات أخرى حيث الحساب يحتوي على 3200 دولار تقريبا لذلك ممكن للوسيط ربح مليون و 600 ألف على أقل تقدير.
سعر البايونيير 185 دج و يمكن للوسيط بيع المبلغ بسعر أكثر ممكن 190دج أو أكثر لا يهم المهم 5دج كحد أقصى للربح
و هنالك صفقات أخرى حيث الحساب يحتوي على 3200 دولار تقريبا لذلك ممكن للوسيط ربح مليون و 600 ألف على أقل تقدير.