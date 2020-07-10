بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بيع مبلغ 280 اورو بايسيرا

المصدر : اعمال حرة



ملاحظات :

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ



