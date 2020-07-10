عرض بيع متوفر 280€ PAYSERA مقابل CCP / بريدي موب

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
abdouker
المبلغ المتاح
280.00 أورو
سعر البيع
204.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
abdouker

abdouker

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
394
النقاط
507
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 280 اورو بايسيرا
المصدر : اعمال حرة

ملاحظات :
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
618
النقاط
531
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق...
 
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