abdouker
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 11 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 394
- النقاط
- 507
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 280 اورو بايسيرا
المصدر : اعمال حرة
ملاحظات :
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 280 اورو بايسيرا
المصدر : اعمال حرة
ملاحظات :
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
المرفقات
-
287.5 KB المشاهدات: 3