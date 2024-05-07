saddek06000
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 ماي 2015
- المشاركات
- 1,249
- نقاط التفاعل
- 95
- النقاط
- 42
السلام عليكم
متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP بريد موب
السعر: 1 اورو =245دج
اقل مبلغ للبيع 50€
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP بريد موب
السعر: 1 اورو =245دج
اقل مبلغ للبيع 50€
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ