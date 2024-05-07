عرض بيع متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP بريد موب 245دج

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
saddek06000
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
245.00 د.ج / أورو ، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
saddek06000

saddek06000

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 ماي 2015
المشاركات
1,249
نقاط التفاعل
95
النقاط
42
السلام عليكم

متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP بريد موب

السعر: 1 اورو =245دج

اقل مبلغ للبيع 50€

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

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