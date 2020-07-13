lailad
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هناك العديد من طرق الربح من الانترنيت سواء من خلال الافلايت أو التطبيقات أو مشاهدة فيديو او التسويق وغيرها من طرق الربح من الانترنيت ولكن هناك طريقة رائعة جدا يمكن أن تعتمد عليها في جني مال ضخم جدا فقط هذه الطريقة تحتاج دراسة معمقة للمجال والتطور اليومي من مهاراتك لكي تحصد مال وفير جدا وهذه الطريقة تسمى التداول في العملات الإلكترونية قد تسألني ماهو التداول في العملات
يعود أغلب الباحثين إلى أنه تعود مباديء وأسس سوق تداولِ المال والعملات إلى البابليّين ، حيثُ عرفوا التبادل فيما بينهم منذ القدم ، فقد كان التجار البابليّين يقومون فيما بينهم بتبادل بضائعهم . يقصدُ بتداولِ العملات ، أي تداولِ العملاتِ الأجنبيّةِ تحديدا ، ويكون ضمن ما يعرف بالبورصة ، أو سوقٍ ممتدّة في كافةِ دولِ العالم ، ويشتهرُ عالميّا كمصطلح إقتصادي بكلمةِ ( فوركس ) ، صرف فيه الكثير من المشاركين العملات ، كالبنوك العالميّة ، وأيضاً كالأسواق الماليّة ، وبعض المتداولين الأفراد ، وكذلك بعض المؤسساتِ الدوليّة ، وهو أكبر سوق مالي عالمي . وبفضل ازدياد تطور وسائل
الإتصالات ، وبالتالي خلق التقنيّةِ وانتشارها ، كل ذلك سهّل لانتشار تداول العملات ، في سوق خاصةٍ فيها ، حيثُ يمكن البيع والشراء والتداول عن طريق جهاز الكمبيوتر والنيت . وفي هذا السوق ، أو البورصة ، تباع وتشرى آلاف الملايين من العملات أو الدولارات في كل ثانية ، ويقدّر حجم التداولِ اليومي للعملات إلى ثلاثين ألف مليار دولار أميركي ، وينظر إلى تداول العملات على أنه يجلب أرباحاً أكثر من تجارةِ البورصة . ويتم البيع والشراء ، أي التداول بالعملاتِ الأساسيّةِ ، وهي : الدولار الأميركي ، اليورو الأوروبي ، الجنيه الإسترليني ، اليّن الياباني ، الدولار الكندي ، والدولار الأسترالي ، وتعرف بازدواج العملات ، أي مبادلةِ عملةٍ مقابل عملةٍ أخرى مساوية للقيمة ، كقيمة الدولار الأميركي مقابل قيمةِ عملةٍ أخرى . وكان لهذا السوق السبب الأكبر في أزمةِ أميركا الإقتصاديّة ، في نهايةِ القرن الماضي ، بسبب عدم إشتراك ودعم الحكومات لهذا السوق ، وأيضاً بسبب فقدان هذا السوق لمركزٍ رئيسيٍ له ، مما أدى لإنتشاره وتوسعه في كل دول العالم ، وعدم إنضباطه . وللعربِ وجودٌ ملحوظ في سوق البورصةِ العالمي ، حيثُ بيّنت دراسة بأن أكثر من سبعين ألف شخصٍ أردني ، يتاجرون بسبعةِ ملايين دولارٍ أميركي تقريباً في العملات الأجنبيةِ يوميّاً . ورغم سهولةِ التداولِ في هذا السوق ، بحيث يمكن متابعته عن طريقِ الهاتف و الإنترنت مع بنوك العالم ، ورغم إقبالِ أغلب الشباب الخليجي على تجارةِ وتداول العملات ، إلا أنه وبسبب ضعف الإعلام الإقتصادي ، وعدم متابعةِ نشاطات العملات ، مازال العامة بعيدين كلّ البعدِ عن هذا السوق .
فموقع bybit من أحسن المواقع التي يمكن أن تعتمد عليها في جني المال من خلال العملات الرقمية ويعتبر من أحسن المواقع في تداول العملات الرقمية فمن خلاله يمكن أن تتعلم كل شيء عن تداول العملات الرقمية من الصفر الى الإحتراف والتداول أيضا بأمن وبشكل كبير جدا وأيضا فالموقع يوفر لنا العديد من العملات الرقمية وأما طريقة التسجيل فهي بسيطة جدا تقوم إما التجيل عبر الهاتف أو عبر الإميل على حسب أريحيتك في والتفعيل يكون بسيط جدا.
فالموقع يعتمد على تداول سهل جدا وبسيط للغاية فقط تقوم بالدخول لحسابك لتجد التداول في العديد من العملات الإلكترونية من بينها BTCUSD أي التداول في البيتكوين والدولار وهذا شيء رائع لك في التداول الرقمي أي نعرف أن عملت البيتكوين حاليا في أوج عطائها ويمكن إستغلال ذلك والتداول فيها بشكل بسيط جدا فقط حاول أن تتداول لفترت أطول لتحصد المزيد من الاموال داخل المنصة.
وستجد في المنصة العديد من العملات الإلكترونية التي يمكن أن تتداول فيها من بينها البيتكوين والأتريوم وكذلك عملات أخرى EOS وأيضا XRP فهذه العملات الجديد يمكن أن تستغلها لكي تكبر من العملات الإلكتروينة الخاصة بك وتحصد المزيد منها فهذه العملات في أوج عطائها يمكن أن تستغلها في جني مال وفير منها.
ومن خلال الموقع يمكن أن تقوم بعمل إيداع بشكل بسيط جدا يمكن الضغط على deposit لكي تقوم بإذخال المال عبر المحفظة التي يعطيها لك الموقع بشكل بسيط جدا أو إذا أردت السحب من الموقع يمكن أن تضغط على withdrw أي سحب المال إلى محفظتك اخرى بشكل بسيط جدا والموقع يقبل أي محفظة يمكن أن تسحب منها.
والمفاجأت الجميلة من الموقع أنه يمكن الربح من طرق أخرى وهي الإحالة يمكن من خلال هذه الطريقة مضاعفة أرباح إلى ثلاث مرات أو أكثر وبنسب مختلفة جدا من خلال الربح الدائم من الأفليت أي تصل أرباحك إلى 30 بالمئة من جميع تراد وأيضا 10 بالمئة من تسجيل أي شخص جديد وهذا شيء رائع جدا من الموقع ولن تجد هذه الطريقة في أي موقع أخر.
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