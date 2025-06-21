شرح موقع worldfirst يمنحك حساب بنكي اوربي او امريكي و عدة دول اخرى زائد بطاقة مستر كارد افترضية

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sami120

:: عضو منتسِب ::
السلام عليكم

كما ترون في العنوان
موقع worldfirst يمنحك حساب بنكي اوربي او امريكي و عدة دول اخرى زائد بطاقة مستر كارد كارد افترضية نوع تجاري(Business)
ميزات الحساب تفعيل البيبل تفعيل كامل 100/100 يمكن ربط البطاقة والحساب البنكي iban
ميزات البطاقة افترضية
بطاقة World Card هي بطاقة الدفع متعددة العملات الجديدة من WorldFirst
● الدفع مباشرة من الحساب العالمي
● إصدار البطاقة فورًا
● قبول عالمي: ادفع بأكثر من 150 عملة، أينما يتم قبول ماستركارد
● يسمح لك حسابك العالمي بالاحتفاظ برصيد يصل إلى 15 عملة، وبشرط أن يكون لديك رصيد، تسمح لك بطاقة World الخاصة بك بالدفع مباشرة بأي من هذه العملات دون رسوم صرف العملات الأجنبية
● أنفق واكسب: احصل على مكافآت استرداد نقدي عند الدفع بالبطاقة.
● ضوابط الإنفاق الذكية: منع الإنفاق الزائد أو غير المعتمد، من خلال تحديد ضوابط الإنفاق لكل بطاقة
● لا توجد رسوم إضافية في الخارج: لا توجد رسوم معاملات على إنفاق البطاقة محليًا أو دوليًا
● عرض موحد: تتبع وإدارة المدفوعات التي تتم عبر ACH وSwift والبطاقة في مكان واحد
قريبًا في عام 2025
● إضافة البطاقة إلى محفظة Apple أو Google
● بطاقات الفريق - يمكن لفريقك إضافة البطاقات وإدارتها مباشرة عبرالإنترنت

التسجيل من هنا
ملاحظة اي شخص اسجل الإحالات انا اكسب وهو يكسب
كما يشير الموقع
سوف تكسب أنت وجهات اتصالك 200 دولار أمريكي لكل منكما
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لتسجيل تحتاج ايميل رقم هاتف و بطاقة الوطنية و اتبات عنوان كل العالم مقبول يمكن اتبات العنون بوسطة كشف البنوك متل وايز بيسرا او سكريل...اخ مقبولين 100/100

وهدي صور من حسابي بعد القبول
بخصوص طلب IBAN البنكي يمكن طلب اكثر من دولة متل حسبات الوايز
متال انا فتحت حساب بنكي اروبي وامريكي ويمكنني فتح المزيد
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بخصوص البطاقة رئعة جدا ويمكنك طلب الكتير ومزيا تجميد و الحدف تغير اسم ..اخ
الحماية 10/10
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ملاحظة اخوني لا تحتجون الي VPN او عنوان اروبي لتسجيل يمكنم تسجيل بعلوماتك اصلية وعنونكم اصلي

واي استفسار او صعوبة في تفعيل حساب انا في خدمة الجميع سوا سجلتي من الإحالات او لا مرحبا بلجميع
فوق راس رسلني فقط عبر موقع 4algeria وبادن لله اساعدك بتوفيق للجميع
 
شرح وافي و كافي سلمت يمناك
 

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