بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هل تعلم؟؟

عشر أوراق إذا سقطت لن تستطيع إعادتها إلى مكانها ،،وهناك الألاف من الأوراق التي تسقط في حياتنا ولا تعود ،فاستفد من أوراقك قبل سقوطها:

1/ صلاتك إذا ضيعتها أو لم تتقنها، فستتحسر عليها.

2/ يومك إذا مضى دون أن تستفيد منه فيما ينفعك.

3/ صحتك إذا لم تحافظ عليها من المضرات

4/ أولادك إذا أهملت في تربيتهم وغرس القيم فيهم.

5/ صديقك الصدوق إذا لم تحافظ على صداقتك معه.

6/ عملك إذا لم تخلص فيه وتتقنه.

7/ أحلامك إذا لم تسعى لتحقيقها وأهملتها لتضيع.

8/ وقتك إذا ضاع بلا فائدة.

9/ مالك عندما تنفقه في مالا ينفعك.

10/ حياتك في الدنيا إذا مت ولم تعمل ماينفعك في آخرتك.

قال سعيد بن المسيب وضع عمر بن الخطاب رضي الله كلمات كلها حكم ،حيث قال:

* ماكافأت من يعصي الله فيك ،بمثل أن تطيع الله فيه، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك مايبلغك .

* ولاتضنن بكلمة تخرج خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا .

* ومن تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن، ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه.

* وعليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء.

* وعليك بالصدق وإن قتلك، ولاتتعرض لما لايعنيك، ولاتسأل عما لم يكن فإن فيما كان شغلا عما لم يكن.

* ولا تطلبن حاجتك إلى من لايحب لك نجاحها ،ولاتتهاون بالحلف الكاذب فيهلكك الله.

* ولا تصاحب الفجار فتتعلم من فجورهم ،واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولاأمين إلا من خشي الله.

* وتخشع عند القبور ،وذل عند الطاعة، واعتصم عندوالمعصية، واستشر في أمرك الذين يخشون الله ،فإن الله تعالى يقول: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) .