السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته في هذا الركن الصغير اذكر لكم بعض المعلومات الدينيه النادره و كثير منا لا يعرفها و اتمنى ان تستفيدو منها

هل تعلم - انه عندما ينطق بالأذان فيجب الا تحركوا ألسنتكم الا بالدعاء لان من يتحدث لحظة الاذان فان الملائكة تلعنه حتى ينتهي المؤذن.

هل تعلم -اين توضع ذنوبك وانت في صلاتك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ان العبد إذا قام يصلي اؤتي بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعلى عاتقيه فكلما ركع او سجد سقطت عنه".

هل تعلم -انه كلما اطلت سجودك تساقطت الذنوب عنك

هل تعلم - ان امرأة صالحة ماتت فكان كل ما زار أحدهم قبرها وجد رائحة تراب القبر كأنها رائحة الورود قال زوجها انها كانت لا تترك قراءة سورة الملك قبل نومها، هنيئا لمن جعل قراءة سورة الملك قبل النوم عادة له، فحافظ عليها لأنها تُنجي من عذاب القبر.

هل تعلم -عند قراءة اية الكرسي بعد كل صلاة يصبح بينك وبين الجنة الموت فقط.

-أن الحسد هو أول أسباب عصيان الله في الأرض والسماء، ففي الأرض يوم حسد أحد أبناء آدم أخاه فقتله، وفي السماء حسد إبليس لعنه الله آدم عليه السلام فعصى ربه بسبب ذلك.

هل تعلم -ان "المغضوب عليهم " هم اليهود لعنهم الله، لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه فاستحقوا الغضب من رب السماوات والأرض، أما "الضَّالين" فهم النصارى، لأنهم لم يتّبعوا الحق جهلا منهم وليس جحودا، فهم في ضلال بيِّن بخصوص عيسى عليه السلام.

هل تعلم - ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في الثالثة والستون من عمره، وهو نفس العمر الذي توفي فيه عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم.

هل تعلم - أن عمر بن حصين رضي الله عنه هو الصحابي الوحيد الذي كانت الملائكة تسلّم عليه هل تعلم-أن الحسد هو أول أسباب عصيان الله في الأرض والسماء، ففي الأرض يوم حسد أحد أبناء آدم أخاه فقتله، وفي السماء حسد إبليس لعنه الله آدم عليه السلام فعصى ربه بسبب ذلك.