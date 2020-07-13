بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كلما أمرتك نفسك بفعل معصية ذكرها بهذه الآية: (قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم)

قال ابن القيم :ولاتضنن أن قوله تعالى : ( إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم) مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة ،وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب، وسلامة الصدر، ومعرفة الله تعالى، ومحبته، والعمل على موافقته؟! وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم ،وعن احمد بن أبي الحواري قال: سمعت ابا سليمان الدراني يقول :لو لم يبم العاقل فيما بقى من عمره حتى يخرج من الدنيا إلا على مافاته من لذة طاعة الله عز وجل فيما مضى من عمره ،لكان ينبغي له ان يبكيه ذلك حتى يخرج من الدنيا ،فقلت ياأبا سليمان إنما يبكي على لذة مامضى من وجد الإيمان ،فقال صدقت، وقال أبو سليمان الدراني :أهل الطاعة بليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم ،وربما استقبلتي الفرح في جوف الليل ،وربما رأيت القلب يضحك ضحكا.