من يوميات sami44مع الكورونا

السلام عليكم



ان شاء الله احوالكم بخير



مده ممادلناش كيما تعرفو كنت مع المرض والضروف



قلت اليوم نحكي على بعض المضاهر من بومياتي

كمواطن وكغيري من المواطنين



المرض كاين هناك مصدق وهناك مكذب



انقولك و اديها من عندي المرض موجود رغم انو مسيس احيانا لا تستهينو ولا تتيتهزؤو

والله الامر خطير ونحن غافلون





كيما تعرفو هذ الاشهر لا حديث يعلو على حديث الكورونا



ميم العقليات تبدلو مش كيما كنا من قبل الواحد ينوض طول يغسل وجهو ويمشط ويدير الجال ويشرب قهوتو ويقلع

بعد مايشوف فالمرايا طبعا



دكا تنوض تحوس على كمامتك هي الاولى باش ماتنساهاش تحطها فالجيب

بعدين تغسل وجهك مره ويديك 7 مرات مع الدلك والموالات طبعا قالك الفيريس يعشق فاليدين

سيرتو تاع البنات الي موالفبن النيفيا ردو بالكم



بعدين تخرج من الدوش تعقم لانك توشيت الباص تاع الباب

وتدخل للكوزينه تعقم لانك فتحت الباب

وتشرب قهوتك تعقم لانك توشيت الفنجان

وبعدين تلبس صباطك ووتعقم وتفتح الباب تاع الخرجه وتعقم اخر تعقيمه فالبيت



تلبس البافات تاعك قالك الفيريس دار جناحتين وراه يطير بالهواء

توصل للبيس تطبع وتتضارب باش تركب

اذا ساعفك الحظ وركبت انيح كرسيك مليح بالاانجات واقعد



يجيك الرودسوفر يخلص بعدها عقم

تنزل تروح لخدمنك ما تسلمش وما تخمسش الناس لازم كامل تشوفهم اعداء سينون يخمس معاك واحد وتهردت كامل التعقيم الي عقمتو راح في خبر كان



تشري القهوه في ظريقك من المقهى المعتاد

غير طريقه البيع تغيرت تمدلو الصرف من تحت الباب وتعقم

ويمدلك القهوه فيها 3 سكر تحب ولا تكره شغل تشري حاجه ستاندار



تجوز على السيبيرات فالطريق تشري قرعه ماء

بالطبع باش تضمن الفيريس مافيهاش

المهم تلقى واحد عند الباب شغل فيدور طويل وعريض ويدو قد المحنه

تغلط تخلص كي يخزرك برك تلبس كمامتك وتدير شويه معقم

هنا تولي هذيك تاع الحر بالغمزه والبرهوش بالدبزه

تدخل بعدها وتخزر فالغاشي عينيك يولو كيما اللازير يحسبو المتراج بينك وبين الغاشي

يلزم متر ونصف على الاقل

الحاجه االميحه انو يدخلو غير ب3 عباد وهذا يخزر في هذا من كثرت نا تخاف يقرب ليك تنسى واش رايح تشري

عينك على قرعه ما بالاك تشري حمود ولا فونتا

المهم شريت وتروح تخلص الكيسي دايرلك خط احمر تتبعد ليه بمتر باش تخلص

تحس روحك ملغم ولا نشكوك فيه



بعد هذ العناء توصل للخدمه وهنا المصيبه الكبيره

تطبطب وبعدها تعقم واذا ماسمعوكش يعني رايح تطبطب بزاف وتعقم بزاف

لتر تاع معقم ونا يكفيكش

اذا عندك الزهر يفتحو عليك مت اول طبطبه

بعدين تدخل تبدل حوايجك وتبدا الحاجه الي تهزها تشك فيها تتوسوس بالتك الفيريس راه فيها تروح تغسلها وتولي وتزيد تعقم يديك



وانت تخدم حتى يجي واحد يطل السلام عليكم

يزدم يخمس ديراكت يعني يفسدلك واش عقمت من الصباح

وهذا اذا ماسلمش عليك

سيرتو حنا نحشمو الواحد كي يمدلك وجهو ماتقدرش تردو

احنا شعب يتضامن يعني ميم راك مريض نمرض معاك

انت هارب وهو جايب المرض ويحري موراك

الله يقدرنا على فعل الخير



يوصل ليك وقت الفطور لازم تاكل وهنا عندك خيارين

اما تشري روبا فروا

اما تروح للريسطورون تشري بلا ولا كاسكروط وادي وروح

يفكرك بقهوه موح تاع بكري

يقولك قهوه موح ادي وروح

انا شخصيا نفكر نروح للسيبيرات وكي نتفكر الإجراءات الصارمه تاع الفيدور الي عند الباب نبطل

نقول خلي نروح للريسطورون

حسبتها ساهله او ضهرت السيبيرات ارحم

توصل عند الباب تلقاه داير كنتوار وبلاكه ممنوع المرور

ولاشان تقول راك عند لابوست كيفكيف

تدوموندي فريت اوملات على خاطر هي الساهله وسريعه

المهم يقولك اغسل بالغاسول وزيد عقم ودير لاسان وبينك وبين صاحبك مترين تلقى روحك بعيد وحد 300 متر عليه يعني كي توصل دالتك

تكون اما شبعت من الوقوف او طحت من الجوع

تستنى مده نصف ساعه او كثر

يجيبلك البلا تاعك مغلف فالالمنيوم

او ساندويش مغلق

تشدو وتعقم وتخلص وتعقم

واذا ماكنتس لابس الكمامه يعني تعبك راح خساره لانو الفيدور يطردك اكيد ميم تليطبسها قدامو لالا



تىوح تاكل غير تكمل تلقى النهار خلاص راعي الزوج

اجري قبل ما يتوقف النقل وتبات برا

للناموس



يعني غير توصل لاجونص يتعاود المسلسل تاع الصباح بالتفصيل

ولما توصل للدار يتعاود المسلسل تاع الصباح

لكن مع بعض المشاهد الاضافيه

نثلا تجي يماك تقولك واش ماتوشيت والو

اسمع عقمت مليح يخي

وتاني تنحي حوايجك عند الباب

وصباطك قريب تخليه برا





رغم كل هذا كاين مضاهر وانور جميله في هذ اليوميات



مثلا تدير الكمامه الي يسالك دراهم ما يعقلكش

وتاني تركب فالبيس ما تشمش ريحه عيانه سيرتو منوعند صحاب الشمه

وتانيوهذاك الي يهدر والبزاق يطير من فمو مايقلقكش

وهذاك الصامط الي انت تحكي فالتلفون وهو يسلم عليك صايي يفهم روحو

وهذاك الي في كل دوره يقولك كوبه قهوه تتهنى منو



المهم هذي بغض المشاهد من يوميات ناصر



من بعد نحكيلكم يوميات مريض بالكورونا

ومشاهد حصريه للمه انتضرونا



وانتوما تاني عايشين كيفي ولا غير انا





لكم االتحه والتقدير

اخوكم ناصر #​