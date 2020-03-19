يوميات هارب من الكورونا😳😳😞

sami44
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السلام عليكم
ان شاء الله كامل راكم بخير
عندي مده ما درتش موضوع في هذ الركن والله توحشت احاديثكم ودردشاتكم
ابعدتنا هموم الحياه ومشاكلها عن لقاؤكم
المهم كيما تعرفو الجو راه مكهرب والحاله ماهيش تعجب كامل هذ الاايام مع تزايد الاصابات بفيسروس كورونا
تبدل كلش يا جماعه بين يوم وليله ولينا نعيشو معيشه غير الي كنا نعيشوها
رانا كيما الاخوه الأعداء باتم معنى الكلمه اما صله ابرحم ما نحكيلكمش تنسات كامل
المهم الصباح بكرت كالعاده رايح للخدمه بعد اخذ كل الاحتياطات اغسل مليح نقي صباطك انفض حوايجك اشرب الماء بزاف المهم خدمه كبيره هذي قبل ما نخرج من الدار
وصلت للمقهى دخلت لقيت الكراسى رفدوهم قالك باش الغاشي ما يتجمعوش ايا قلت نورمال حتى انا مانيش موالف نقعد ندي قهوتي ونروح
المهن القهوه فكرتني فافلام الواسترن
وصلت للكونتوار القهواجي قالي اقعد بعيد دك نمدلك خلعني قلتلو معليش زير ملرح برك
وكانو زوج قاعدين يستناو هذا يخزر في هذا شغل يسكاني فيه
المهم اعطاتي قهوتي وقالي حط الصرف ما تمدليش فيدي
وكي رجعلي الصرف قالي قالونا ابقاو بعاد بمتر
المهم خرجت برا لقيت الغاشي هذا ييخزر فهذا
ومكاش حديث اخروغير الكورونا
رحت لاري تاع البيس نستنى ولاو يخزرو فيا وانا بلا كمامه حسيت روحي سارق حاجه
توسوست
المهم حبست البيس ولاو يركبو الروسوفير عند الباب ايا جماعه الي ما عندوش الكمامه ما يىكبش ما تتحمونيش
كناوحنا 3 بلا كمامه ما ركبناش
الفارماسي قريب رحت قلت بالاك نجيب وحده اموان نروح نخدم
دخلت لقيتو داير خط ااحمر قبل الكونتوار بمتر
قالي اقعد تم واش خصك والله حسبت روحي فالبلديه سنوات التسعينات
قلتلو اعطيني كمامه وجال مطهر قالي روح ولي العشيه ببالا يكونو كاين
اما الجال اعطاني وحده صغيره ب50 الف
رحت الكالكايري قلت بالتك نلقى وحده تاع خدمه قالي خلاصو واذا حبيت نبعثك لواحد صاحبي اهم عنرو قولو بعثني امين يعطيك وحده وب20 الف
خرجت وليت للدار لبست تريكو تاع كول ورجعت للبيس رغم السخانه تحملت الوضع واش نديرو
وصلت للخدمه على 11 ونص جا صاحب العمل عندي يشوف واش خصني يهدر بعيد عليا بزوج مترات خايف مني
قلتلو لازملك سلعه قالي نخليلك دراهم ولشري وحدك من بعد فهمت بلي ما حبش نركب معاه فالطوموبيل تاعو
الشعب توسوس الى درجه كبيره
ومن هذ الشي توسوست انا تاني
وصل الفطور الي نجي ناكلها نخاف رحتوللريسطورون دخلت وخرجت قلت واش يضمنلي الفايروس مكاش
زدت دخلت للقهوه قلت ناكل حبه قاطو من بعد بدلت رايي وواش ضمنلي الفايروس مكاش
يعني بقيت للجوع نهار كامل
والعشيه كي جيت مولي ففالبيس صرات الحلقه الثانيه من المسلسل
واش نحكيلكم
المهم رجعت اخيرا من رحله العذاب ووصلت للدار
طبطبت فالباب قالولي شكون
ععني بزاف ما سمعتهاش
قلتلهم ناصر حلو واش كاين
قالولي ما تنساش كي تدخل نحي صباطك عند الباب اهم قالو الفيسوس يلصق فالصباط
ونحي الفيستته وعلقها عند االباب لبراني
وسروالك تاني بارسكو قعدت فالبيس
ووحتى لحوايج الدخلانيين بارسكو لبست عليهم حوايج الخدمه
وجوز للدوش مباشره وقص ذفارك على هواك
او قصيتهم البارح برك
وبعد ما تدوش دير الجال في يديك
المهم سلكت العمليه على خير بعد عناء العمل
رحت نسلم على رراس ما كالعاده قالتلي ياولدي غسلت مليح قالو السلام ينقل المرض
حطولي القهوه فجوتابل ومغرف جوتابل
المهم شربت وخرجت
لقيت طفل صغير عمرو 4 سنوات يلعب فالتراب وشاد فيدو ليجون تاع بلاستيك قديمه يعض فيها بسنانو حبيت ننحيهالو بصح خفت الفيروس
ولما درت الكوراج وارميت يدي ولا يعيط سمع الجيران
وخوه الي كبير عليه حاكم كمامه قديمه دايرها على وجهو
تلاقيت مع باباه قبل ما نقولو شوف ولادك راهم يلعبو بالمرض
قالي اهم زلدو مرضو عشره اليوم
وقالي رد بالك تدير الكمامه فوق 4 ساعات مشي مليح
وليقون تاني اخدم بيهم وارميهم
ووالله عقلي ما حبش يستوعب الحاله الي وصلنا ليها
يعني علابالو المكامه تشد ربع سوايع لكن بعد هذ النده يعطيها لوليدو يلعب بيها
ميم ليجون
وهكا يعني دوره المرض هو يصنع فيها
الفيروس هارب وهو يرجع فيه
المهم ما نظولش عليكم
مت بعد ننحكيلكمعلى السميد والفرينه
انتوما كيفاش راهي الاوضاع عندكم؟؟؟
ولا غير حنا رانا هك
ان شاء الله كامل راكم بخير
عندي مده ما درتش موضوع في هذ الركن والله توحشت احاديثكم ودردشاتكم
ابعدتنا هموم الحياه ومشاكلها عن لقاؤكم
المهم كيما تعرفو الجو راه مكهرب والحاله ماهيش تعجب كامل هذ الاايام مع تزايد الاصابات بفيسروس كورونا
تبدل كلش يا جماعه بين يوم وليله ولينا نعيشو معيشه غير الي كنا نعيشوها
رانا كيما الاخوه الأعداء باتم معنى الكلمه اما صله ابرحم ما نحكيلكمش تنسات كامل
المهم الصباح بكرت كالعاده رايح للخدمه بعد اخذ كل الاحتياطات اغسل مليح نقي صباطك انفض حوايجك اشرب الماء بزاف المهم خدمه كبيره هذي قبل ما نخرج من الدار
وصلت للمقهى دخلت لقيت الكراسى رفدوهم قالك باش الغاشي ما يتجمعوش ايا قلت نورمال حتى انا مانيش موالف نقعد ندي قهوتي ونروح
المهن القهوه فكرتني فافلام الواسترن
وصلت للكونتوار القهواجي قالي اقعد بعيد دك نمدلك خلعني قلتلو معليش زير ملرح برك
وكانو زوج قاعدين يستناو هذا يخزر في هذا شغل يسكاني فيه
المهم اعطاتي قهوتي وقالي حط الصرف ما تمدليش فيدي
وكي رجعلي الصرف قالي قالونا ابقاو بعاد بمتر
المهم خرجت برا لقيت الغاشي هذا ييخزر فهذا
ومكاش حديث اخروغير الكورونا
رحت لاري تاع البيس نستنى ولاو يخزرو فيا وانا بلا كمامه حسيت روحي سارق حاجه
توسوست
المهم حبست البيس ولاو يركبو الروسوفير عند الباب ايا جماعه الي ما عندوش الكمامه ما يىكبش ما تتحمونيش
كناوحنا 3 بلا كمامه ما ركبناش
الفارماسي قريب رحت قلت بالاك نجيب وحده اموان نروح نخدم
دخلت لقيتو داير خط ااحمر قبل الكونتوار بمتر
قالي اقعد تم واش خصك والله حسبت روحي فالبلديه سنوات التسعينات
قلتلو اعطيني كمامه وجال مطهر قالي روح ولي العشيه ببالا يكونو كاين
اما الجال اعطاني وحده صغيره ب50 الف
رحت الكالكايري قلت بالتك نلقى وحده تاع خدمه قالي خلاصو واذا حبيت نبعثك لواحد صاحبي اهم عنرو قولو بعثني امين يعطيك وحده وب20 الف
خرجت وليت للدار لبست تريكو تاع كول ورجعت للبيس رغم السخانه تحملت الوضع واش نديرو
وصلت للخدمه على 11 ونص جا صاحب العمل عندي يشوف واش خصني يهدر بعيد عليا بزوج مترات خايف مني
قلتلو لازملك سلعه قالي نخليلك دراهم ولشري وحدك من بعد فهمت بلي ما حبش نركب معاه فالطوموبيل تاعو
الشعب توسوس الى درجه كبيره
ومن هذ الشي توسوست انا تاني
وصل الفطور الي نجي ناكلها نخاف رحتوللريسطورون دخلت وخرجت قلت واش يضمنلي الفايروس مكاش
زدت دخلت للقهوه قلت ناكل حبه قاطو من بعد بدلت رايي وواش ضمنلي الفايروس مكاش
يعني بقيت للجوع نهار كامل
والعشيه كي جيت مولي ففالبيس صرات الحلقه الثانيه من المسلسل
واش نحكيلكم
المهم رجعت اخيرا من رحله العذاب ووصلت للدار
طبطبت فالباب قالولي شكون
ععني بزاف ما سمعتهاش
قلتلهم ناصر حلو واش كاين
قالولي ما تنساش كي تدخل نحي صباطك عند الباب اهم قالو الفيسوس يلصق فالصباط
ونحي الفيستته وعلقها عند االباب لبراني
وسروالك تاني بارسكو قعدت فالبيس
ووحتى لحوايج الدخلانيين بارسكو لبست عليهم حوايج الخدمه
وجوز للدوش مباشره وقص ذفارك على هواك
او قصيتهم البارح برك
وبعد ما تدوش دير الجال في يديك
المهم سلكت العمليه على خير بعد عناء العمل
رحت نسلم على رراس ما كالعاده قالتلي ياولدي غسلت مليح قالو السلام ينقل المرض
حطولي القهوه فجوتابل ومغرف جوتابل
المهم شربت وخرجت
لقيت طفل صغير عمرو 4 سنوات يلعب فالتراب وشاد فيدو ليجون تاع بلاستيك قديمه يعض فيها بسنانو حبيت ننحيهالو بصح خفت الفيروس
ولما درت الكوراج وارميت يدي ولا يعيط سمع الجيران
وخوه الي كبير عليه حاكم كمامه قديمه دايرها على وجهو
تلاقيت مع باباه قبل ما نقولو شوف ولادك راهم يلعبو بالمرض
قالي اهم زلدو مرضو عشره اليوم
وقالي رد بالك تدير الكمامه فوق 4 ساعات مشي مليح
وليقون تاني اخدم بيهم وارميهم
ووالله عقلي ما حبش يستوعب الحاله الي وصلنا ليها
يعني علابالو المكامه تشد ربع سوايع لكن بعد هذ النده يعطيها لوليدو يلعب بيها
ميم ليجون
وهكا يعني دوره المرض هو يصنع فيها
الفيروس هارب وهو يرجع فيه
المهم ما نظولش عليكم
مت بعد ننحكيلكمعلى السميد والفرينه
انتوما كيفاش راهي الاوضاع عندكم؟؟؟
ولا غير حنا رانا هك