وصفة امي في التخلص من الغازات و مشاكل القولون

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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إنضم
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أنثى
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اهلا وسهلا بزوار و أعضاء منتدى اللمة الجزائرية
إن شاء الله تكونوا في صحة و عافية
.....

عندي مدة نحب نحط هذا الموضوع و كل مرة ننشغل مالا اليوم كان عندي حظ و حطيتو 😍
قلت بالاك ينفعكم و دعوة خير من عندكم 😊


المهم هذي الوصفة تستعملها الام في
علاج الغازات و مشاكل القولون و كلما تعبت بزاف تروح لها ديراكت
للوصفة نحتاجو :

1ـ نجمة الارض

نجمة الارض.png

2ـ حبة حلاوة و البسباس

حبة حلاوة.png


نحطوا كمية قليلة من المقادير في ماء يغلي
و منبعد نسكبوا كاس و صحة و عافية

مشروب اعشاب.png

النتيجة بعد الشرب مباشرة
تطرد الغازات و يروح النفخ
و تحس براحة



ان شاء الله الوصفة تفيدكم ....
إلى الملتقى





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إلياس

إلياس

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إنضم
24 ديسمبر 2011
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فار إلى الله
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ذكر
انا عندي الغازات سوف اجربها بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز ، ربي يحفظ و يطول في عمر والدتك و الجميع إن شاء الله
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,211
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
قال إلياس:
انا عندي الغازات سوف اجربها بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز ، ربي يحفظ و يطول في عمر والدتك و الجميع إن شاء الله
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جربها و راح ترتاح عليها
و فيك بارك الله
امين يارب
شكرا على المرور

 
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