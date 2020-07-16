وصفة امي في التخلص من الغازات و مشاكل القولون

Yasmina zahra
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طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- أنثى
اهلا وسهلا بزوار و أعضاء منتدى اللمة الجزائرية
إن شاء الله تكونوا في صحة و عافية
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عندي مدة نحب نحط هذا الموضوع و كل مرة ننشغل مالا اليوم كان عندي حظ و حطيتو
قلت بالاك ينفعكم و دعوة خير من عندكم
المهم هذي الوصفة تستعملها الام في
علاج الغازات و مشاكل القولون و كلما تعبت بزاف تروح لها ديراكت
للوصفة نحتاجو :
1ـ نجمة الارض
2ـ حبة حلاوة و البسباس
نحطوا كمية قليلة من المقادير في ماء يغلي
و منبعد نسكبوا كاس و صحة و عافية
النتيجة بعد الشرب مباشرة
تطرد الغازات و يروح النفخ
و تحس براحة
ان شاء الله الوصفة تفيدكم ....
إلى الملتقى