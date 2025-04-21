التخلص من الغازات عند الأطفال الرضع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل اللمة ^^♡

اليوم بإذن الله نهدرو على موضوع جد شائع عن الأطفال الرضع وهو الغازات كما نعرف جميعا هي جد مزعجة ومؤلمة للطفل وتخل بتوازن نومه وتغذيته مما يثير قلق الأمهات.

فلنتعرف معا كيفية التخلص من الغازات عند الرضيع



بالنسبة لمن يرضعون رضاعة طبيعية بثدي الأم عليها أن لا تغير الثدي للرضيع حتى يصل الدهون المشبعة بعد ربع ساعة من الرضاعة لأن حليب الأم يحتوي على 80 ٪من ماء وسكر، وأمعاء الرضيع تتحسس من السكر في ثلاث أشهر الأولى ذلك ما يسبب له مغص وغازات وعليه أن يصل للدهون فهي مشبعة وتزيل الغازات.

تجنب الأم لكل ما يسبب الغازات للطفل مثلا : مشروبات غازية، أدوية عشوائية، أكل مقلي، وبعض الطعام كالشفلور، واللفت، والبلوط والجلبان والكرنبيط.....الخ

تجنب إعطاء ماء وسكر أو سكر مصنع أو عسل طبيعي للرضيع قبل عمر سنة

تحضير كمون مطحون ومصفى مع زيت زيتون في علبة زجاجية معقمة تعطى للرضيع قبل النوم أو في حالات المغص

شرب تيزانة كمون أو بذور يانسون وغيرها لأنها تهدى الأم والرضيع وتزيد من حليب الام

إذا لم تكن هذه الأفكار فعالة عليكم بدواء للرضع ضد الغازات من الطبيب أو الصيدلي

بالنسبة للأطفال الذين يرضعون حليب مصنع إذا بكاء الطفل أو قيئ متكرر أو انتفاخ غير عادي للبطن عليكم بزيارة الطبيب ربما الحليب سبب له حساسية أو لم يلائمه لذا من المستحسن تغييره بالنسبة لمن يرضعون رضاعة طبيعية بثدي الأم عليها أن لا تغير الثدي للرضيع حتى يصل الدهون المشبعة بعد ربع ساعة من الرضاعة لأن حليب الأم يحتوي على 80 ٪من ماء وسكر، وأمعاء الرضيع تتحسس من السكر في ثلاث أشهر الأولى ذلك ما يسبب له مغص وغازات وعليه أن يصل للدهون فهي مشبعة وتزيل الغازات.تجنب الأم لكل ما يسبب الغازات للطفل مثلا :تحضير كمون مطحون ومصفى مع زيت زيتون في علبة زجاجية معقمة تعطى للرضيع قبل النوم أو في حالات المغصشرب تيزانة كمون أو بذور يانسون وغيرها لأنها تهدى الأم والرضيع وتزيد من حليب الامإذا لم تكن هذه الأفكار فعالة عليكم بدواء للرضع ضد الغازات من الطبيب أو الصيدليبالنسبة للأطفال الذين يرضعون حليب مصنع إذا بكاء الطفل أو قيئ متكرر أو انتفاخ غير عادي للبطن عليكم بزيارة الطبيب ربما الحليب سبب له حساسية أو لم يلائمه لذا من المستحسن تغييره