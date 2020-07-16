تكريم للاخت Yasmina zahra

إلياس
:: عضو بارز ::
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ان الكلمات لتتزاحم و تتسابق لكل تنظم اجمل الشكر و التقدير الذي تستحقينه انت الاخت
Yasmina Zahra
ان عبارات الشكر و التقدير لتخجل منك لانك اكبر بكثير منها
تلوحين في سماء المنتدى دوما بنجوم المراقبة و الاشراف و مواضيعك لا يخفت برقيها عنا لحظة واحدة ، نترقب اضاءتها و إطلالتها و نسعد بلمعانها في منتدانا كل ساعة فاستحقت فخرا أن نرفع اسمها في سماء منتدانا
ابعث لك بأطيب كلمات الشكر و التقدير على ما تقومين في المنتدى
لهذا اطلب من كل عضو كتابة كلمة تكريمية للاخت
Yasmina Zahra