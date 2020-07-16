تكريم للاخت Yasmina zahra

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,505
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1594902891782.jpg


ان الكلمات لتتزاحم و تتسابق لكل تنظم اجمل الشكر و التقدير الذي تستحقينه انت الاخت
Yasmina Zahra
ان عبارات الشكر و التقدير لتخجل منك لانك اكبر بكثير منها
تلوحين في سماء المنتدى دوما بنجوم المراقبة و الاشراف و مواضيعك لا يخفت برقيها عنا لحظة واحدة ، نترقب اضاءتها و إطلالتها و نسعد بلمعانها في منتدانا كل ساعة فاستحقت فخرا أن نرفع اسمها في سماء منتدانا
ابعث لك بأطيب كلمات الشكر و التقدير على ما تقومين في المنتدى

لهذا اطلب من كل عضو كتابة كلمة تكريمية للاخت
Yasmina Zahra
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

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من عآلمي
الجنس
أنثى

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


بارك الله فيك اخي على المبادرة
الجميلة و الطيبة كطيب قلبك
ما اقوم به و اطرحه هنا ما هو الا تعبير
للحب الذي اكنه لهذا الصرح و على معروف
قدمته اللمة لي هنا فلا آمان لي الا فيها
شكرا مجددا على الكلمات الجميلة
ربي يوفقك و جميع ابناء اللمة

 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,505
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال Yasmina zahra:

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


بارك الله فيك اخي على المبادرة
الجميلة و الطيبة كطيب قلبك
ما اقوم به و اطرحه هنا ما هو الا تعبير
للحب الذي اكنه لهذا الصرح و على معروف
قدمته اللمة لي هنا فلا آمان لي الا فيها
شكرا مجددا على الكلمات الجميلة
ربي يوفقك و جميع ابناء اللمة

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وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
وفيك بركة اختي تستهال كل خير
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
 
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