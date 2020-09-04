تكريم الأخت MARYTA

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمه الله وبركاتهكعادتنا ككل يتم اليوم تكريم و شكر الاخت MARYTAتعجز الكلمات و الحروف عن إيجاد كلمات مناسبة لتكريم اختنا في الله Marytaالذي صال صيتها في المنتدى بردودها القيمة و الهادفة التي جعلها تتألق في سماء المنتدىاجمل ما يمكنني قوله للذين يقدورن معنى الابداع و يحصدونه في المنتدى بكلمات هادفة و ردود قيمة و جهدهم الفضيلةاكتب لك يا اختي كلمات عرفان و تقدير و احترام لما تقدميه في المنتدى و مازلت لصالح المنتدى فانت تعرفين مدى رقي المنتدى بردودك القيمة لمست فيها حب و مودة المنتدى و اخلاصك لهعجزت حروفي عن إيجاد كلمات الشكر و التكريم في ذلك و اكتب لك عبارات الشكر و الامتنان مملؤة بالاحترام و التقديرفلك مني اجمل و ازكى عبارات التحيات و اطيبهافي هذا الإطار اطلب من كل عضو و مشرف و مراقب و اداري في منتدانا العزيز كتابة كلمات تكريم للاختMARYTA