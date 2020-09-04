تكريم الأخت MARYTA

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كعادتنا ككل يتم اليوم تكريم و شكر الاخت MARYTA
تعجز الكلمات و الحروف عن إيجاد كلمات مناسبة لتكريم اختنا في الله Maryta
الذي صال صيتها في المنتدى بردودها القيمة و الهادفة التي جعلها تتألق في سماء المنتدى
اجمل ما يمكنني قوله للذين يقدورن معنى الابداع و يحصدونه في المنتدى بكلمات هادفة و ردود قيمة و جهدهم الفضيلة
اكتب لك يا اختي كلمات عرفان و تقدير و احترام لما تقدميه في المنتدى و مازلت لصالح المنتدى فانت تعرفين مدى رقي المنتدى بردودك القيمة لمست فيها حب و مودة المنتدى و اخلاصك له
عجزت حروفي عن إيجاد كلمات الشكر و التكريم في ذلك و اكتب لك عبارات الشكر و الامتنان مملؤة بالاحترام و التقدير
فلك مني اجمل و ازكى عبارات التحيات و اطيبها
في هذا الإطار اطلب من كل عضو و مشرف و مراقب و اداري في منتدانا العزيز كتابة كلمات تكريم للاخت
MARYTA