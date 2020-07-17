

أرجح الأقوال في ساعة يوم الجمعة



عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاه.

أخرجه البخاري



يعني في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء وهذه الساعة فيه أقوال للعلماء؛ وأبرز الأقوال قولان:

- بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر، وهذا من حديث أبي موسى رضي الله عنه

- وكذلك أيضاً القول الآخر من حين يخرج الإمام ويجلس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة خلال ذلك تدعو بحاجتك يستجاب لك.



المصدر موقع الشيخ العلامة محمد آدم الأثيوبي حفظه الله