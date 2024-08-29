أسئلة أحكام مختصرة لصلاة الجمعة و يومها

((أسئلة أحكام مختصرة لصلاة الجمعة ويومها))س1/ ما حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر؟ج/ ترك صلاة الجمعة بدون عذر كبيرة من الكبائر، وسبب للطبع على القلب، وغضب الله على تاركها،ففي الحديث الصحيح يقول رسول الله ﷺ:{ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين } رواه مسلم .وقال أيضا ﷺ: {من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه } رواه أبو داود بإسناد صحيح.====================================س2/ ما حكم التأخر عن صلاة الجمعة والذهاب قبل الإقامة أو بعد صعود الإمام المنبر؟ج/ يحرم التأخر بدون عذر عن صلاة الجمعة إلي أن يصعد الإمام المنبر، وعلى صاحبه التوبة والندم، وعليه أن يحافظ على أن يذهب قبل الخطبةقال الإمام النووي رحمه الله { ويحرم التخلف بعد النداء } يعني يحرم التأخير عن الذهاب إلى الجمعة بعد سماع الأذان.====================================س3/ بم تدرك الجمعة؟ج/ من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام يصلي معها ركعة أخرىوبذلك يدرك الجمعة ويأثم على التأخير ،إذا كان تأخيره بغير عذر شرعيأما من فاته ركوع الركعة الثانية فدخل معهم بعد رفع الإمام من الركوع فيصلي ظهرًا أربع ركعات وليس ركعتين.====================================س4/ ما حكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة في الخطبة؟ج/ يجوز الرفع ويجوز عدم الرفع.====================================س5/ ما هي ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ج/ أقوى الأقوال فيها قولان:1- ساعة الخطبة 2- بعد العصر إلى غروب الشمس وهو الأقوىفعلى المسلم تحري الدعاء في هذين الوقتين.وعلى القول بأنها من جلوس الإمام إلى إنقضاء الصلاة ، لا يعني ذلك أن المأموم ينشغل بالدعاء ويعرض عن سماع الخطبة ، بل يستمع للخطبة ، ويؤمن على دعاء إمامه فيها ، ويدعو في صلاته ، في سجوده ، وقبل سلامه .ويكون بذلك قد أتى بالدعاء في هذه الساعة العظيمة ، وإن أضاف إلى ذلك الدعاء في آخر ساعة بعد العصر ، فهو أولى وأحسن.====================================س6/ ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ج/ الجمهور على أنه سنة، وذهب الظاهرية وبعض المتأخرين إلى وجوبه، وينبغي عدم التساهل في تركه.====================================س7/ متى يدخل وقت الغسل يوم الجمعة؟ج/ يدخل إذا أذن الفجر، ويستحب تأخيره إلى قرب الذهاب للمسجد، ولو اغتسل غسل جنابة بعد الفجر يجزئ عن غسل الجمعة، إذا نواه معه.====================================يستحب التعطر، واستعمال السواك ولبس الثياب البيضاء، ودهن الشعر، والتبكير للجمعة، وأن يذهب قبل الخطبة.من ذهب للمسجد مبكرًا يستحب له الإكثار من الصلاة والتنفل.من الخطأ امساك السبحة أثناء الخطبة، وفي الحديث " من مس الحصى فقد لغى" رواه مسلم.من دخل المسجد يوم الجمعة يصلي ركعتين تحية المسجد حتى ولو كان الإمام يخطب لكن يتجوز فيهما،وفي المسألة خلاف بين العلماء.يسن صلاة أربع ركعات بعد الجمعةقال رسول الله ﷺ: { إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا } رواه مسلم.==============================واللـــــــــــــــــــــــه أعلـــــــــــــــــــــمهدانا الله واياكم الى الطريق المستقيم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال