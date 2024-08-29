أسئلة أحكام مختصرة لصلاة الجمعة و يومها

إلياس

إلياس

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🕌 ((أسئلة أحكام مختصرة لصلاة الجمعة ويومها))👇
س1/ ما حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر؟
ج/ ترك صلاة الجمعة بدون عذر كبيرة من الكبائر، وسبب للطبع على القلب، وغضب الله على تاركها،
ففي الحديث الصحيح يقول رسول الله ﷺ:
{ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين } رواه مسلم .
وقال أيضا ﷺ: {من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه } رواه أبو داود بإسناد صحيح.
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س2/ ما حكم التأخر عن صلاة الجمعة والذهاب قبل الإقامة أو بعد صعود الإمام المنبر؟
ج/ يحرم التأخر بدون عذر عن صلاة الجمعة إلي أن يصعد الإمام المنبر، وعلى صاحبه التوبة والندم، وعليه أن يحافظ على أن يذهب قبل الخطبة
📖قال الإمام النووي رحمه الله { ويحرم التخلف بعد النداء } يعني يحرم التأخير عن الذهاب إلى الجمعة بعد سماع الأذان.
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س3/ بم تدرك الجمعة؟
ج/ من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام يصلي معها ركعة أخرى
وبذلك يدرك الجمعة ويأثم على التأخير ،إذا كان تأخيره بغير عذر شرعي
⬅️ أما من فاته ركوع الركعة الثانية فدخل معهم بعد رفع الإمام من الركوع فيصلي ظهرًا أربع ركعات وليس ركعتين.
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س4/ ما حكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة في الخطبة؟
ج/ يجوز الرفع ويجوز عدم الرفع.
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س5/ ما هي ساعة الإجابة يوم الجمعة؟
ج/ أقوى الأقوال فيها قولان:
1- ساعة الخطبة 2- بعد العصر إلى غروب الشمس وهو الأقوى
فعلى المسلم تحري الدعاء في هذين الوقتين.
⬅️ وعلى القول بأنها من جلوس الإمام إلى إنقضاء الصلاة ، لا يعني ذلك أن المأموم ينشغل بالدعاء ويعرض عن سماع الخطبة ، بل يستمع للخطبة ، ويؤمن على دعاء إمامه فيها ، ويدعو في صلاته ، في سجوده ، وقبل سلامه .
ويكون بذلك قد أتى بالدعاء في هذه الساعة العظيمة ، وإن أضاف إلى ذلك الدعاء في آخر ساعة بعد العصر ، فهو أولى وأحسن.
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س6/ ما حكم الغسل يوم الجمعة؟
ج/ الجمهور على أنه سنة، وذهب الظاهرية وبعض المتأخرين إلى وجوبه، وينبغي عدم التساهل في تركه.
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س7/ متى يدخل وقت الغسل يوم الجمعة؟
ج/ يدخل إذا أذن الفجر، ويستحب تأخيره إلى قرب الذهاب للمسجد، ولو اغتسل غسل جنابة بعد الفجر يجزئ عن غسل الجمعة، إذا نواه معه.
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⬅️يستحب التعطر، واستعمال السواك ولبس الثياب البيضاء، ودهن الشعر، والتبكير للجمعة، وأن يذهب قبل الخطبة.
⬅️ من ذهب للمسجد مبكرًا يستحب له الإكثار من الصلاة والتنفل.
⬅️ من الخطأ امساك السبحة أثناء الخطبة، وفي الحديث " من مس الحصى فقد لغى" رواه مسلم.
⬅️ من دخل المسجد يوم الجمعة يصلي ركعتين تحية المسجد حتى ولو كان الإمام يخطب لكن يتجوز فيهما،وفي المسألة خلاف بين العلماء.
⬅️ يسن صلاة أربع ركعات بعد الجمعة
قال رسول الله ﷺ: { إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا } رواه مسلم.
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واللـــــــــــــــــــــــه أعلـــــــــــــــــــــم
هدانا الله واياكم الى الطريق المستقيم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال 🤲🌸
 
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