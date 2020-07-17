تحلية بقاطو ماكاو والفلان والموز

@R@ZIK

@R@ZIK

:: عضو بارز ::
إنضم
2 أكتوبر 2007
المشاركات
6,672
النقاط
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السلام عليكم
واش راكم لبنات ان شاء الجميع بخير
راني رجعت لمنتدى الطبخ;)

اليوم جيت وجبت معايا تحلية بالموز والكراميل وقاطو ماكاو بنينة😋😋😋

المقادير
علبة ماكاو
نص ليتر حليب
علبة فلان فاني
2 مغارف مايزينة + فاني
2 مغارف كبار سكر ناعم
2 حبات موز
ساشي كراميل

التحضير
نأخذ القاطو ونشمخو في قهوة وحليب ونستفو في المول انا درت شكل قلب

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ومن جهة نأخذ الحليب ونضيفلو الفلان والسكر والمايزينة ونخلطو بارد ونضعه فوق النار وكي تعقد نفرغو فوق القاطو

IMG_20200506_190754.jpg

ومن بعد قطعت البنان شكل دوائر وستفتو فوق الفلان

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وفي الأخير فرغت عليه الكراميل ودرتو في الثلاجة يبرد

والنتيجة 😋😋😋

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IMG_20200506_190600.jpg
بصحتكم
تحياتي😘😘
 
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