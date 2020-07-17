تحلية بقاطو ماكاو والفلان والموز

@R@ZIK
:: عضو بارز ::
السلام عليكم
واش راكم لبنات ان شاء الجميع بخير
راني رجعت لمنتدى الطبخ
اليوم جيت وجبت معايا تحلية بالموز والكراميل وقاطو ماكاو بنينة
المقادير
علبة ماكاو
نص ليتر حليب
علبة فلان فاني
2 مغارف مايزينة + فاني
2 مغارف كبار سكر ناعم
2 حبات موز
ساشي كراميل
التحضير
نأخذ القاطو ونشمخو في قهوة وحليب ونستفو في المول انا درت شكل قلب
ومن جهة نأخذ الحليب ونضيفلو الفلان والسكر والمايزينة ونخلطو بارد ونضعه فوق النار وكي تعقد نفرغو فوق القاطو
ومن بعد قطعت البنان شكل دوائر وستفتو فوق الفلان
وفي الأخير فرغت عليه الكراميل ودرتو في الثلاجة يبرد
والنتيجة
بصحتكم
تحياتي
واش راكم لبنات ان شاء الجميع بخير
راني رجعت لمنتدى الطبخ
اليوم جيت وجبت معايا تحلية بالموز والكراميل وقاطو ماكاو بنينة
المقادير
علبة ماكاو
نص ليتر حليب
علبة فلان فاني
2 مغارف مايزينة + فاني
2 مغارف كبار سكر ناعم
2 حبات موز
ساشي كراميل
التحضير
نأخذ القاطو ونشمخو في قهوة وحليب ونستفو في المول انا درت شكل قلب
ومن جهة نأخذ الحليب ونضيفلو الفلان والسكر والمايزينة ونخلطو بارد ونضعه فوق النار وكي تعقد نفرغو فوق القاطو
ومن بعد قطعت البنان شكل دوائر وستفتو فوق الفلان
وفي الأخير فرغت عليه الكراميل ودرتو في الثلاجة يبرد
والنتيجة
بصحتكم
تحياتي