سلطة القمح

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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كاس قمح حطيتو فالكوكوط مع الماء ونقصت عليه النار خليته يطيب على غرضه
بعدما طاب صفيته من الماء وزدتله رشة ملح
طيبت ايضا الارز وضفت المكونات الاخرى علبة تونة بالزيت وشوية ذرى
خلطتهم وزدتلهم مايونيز
المايونيز حضرتها فالدار : حبة بيض قرصة ملح ، نص كاس زيت زيتون وبديت نطلع بالبرا ثم زدت نص كاس زيت عادي وملعقة صغيرة خل وطلعتها مليح وشوية فلفل اسود ولي يحب الثوم يدير نص فلق صغير