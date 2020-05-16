مشاركتي في مسابقة شيف اللمة

قال السلطانة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



كملت الفطور قلت ندخل اللمة وانا داخلة شميت ريحة طييييبة جيت نجري

لقيت هاذ الخير بسم الله ماشاء الله

سمية جاتنا ومن كل خير جابتلنا

كل طبق ينسيك في لوخر

تسلم الايادي لي، صنعت

ومشكورة حبيبتي للوصفات المقدمة باحترافية

بالتوفييييق إضغط للتوسيع...

اهلااا سلطانة أم احمد

ههه يسمى الريحة درت حالة راكي جاية من الطبخ ولقيتي الطبخ تمنيت كون دخل عمي الامين بالتحديد فهاذ الوقت الرسمي لتقبيش المشاعر ههه

الخير من عند مولانا الله يحفظها نعمة من الزوال انا ما علي غير طبخت وهاذ الفطور درته نهار 15 رمضان واول يوم نطيب فيه من رمضان هه هد العام منعرف وش حكمني

الله يسلمك غاليتي

العفو اهلا وسهلا

شكرا وصح فطورك

نلتقي في حلقات قادمة مع مشاركتي في مسابقة طبق التحلية

بوسيلي احمد الصغرون ​