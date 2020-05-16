مشاركتي في مسابقة شيف اللمة

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
- إنضم
- 28 أوت 2011
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا وسهلا باعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية كيف احوالكم
راني في اسبوع كل يوم نقول نشارك وماصحتليش حتى لذرك
هذه مشاركتي الرسمية في اجمل سفرة
مطلوع
حريرة
فاصولياء خضرا
سلطة
Vol au vent
برقوق
قلب اللوز
Mousse au chocolat
مطلوع
فرينة وسميد رطب رشة سكر وملح وخميرة الخبز وعجنته وقرصته وخليته يطلع
حريرة
نقلو اللحم ثم نضيف حبة بصل كبيرة مقطعة وثوم وحبة قورجات وجزرة والحار نخلوهم يتقلو ونضيف الطماطم حبة وملعقة كبيرى طماطم مصبرة وشوية قصبر
بعدما يتقلاو نمرق وحتى طيب الخضرة نرحيوها فالرحى اليدوية ونرجعها طيب لما تغلي غلوة نزيد التشيشة خشنة قيس سقاية ومعاها قصبر
ننقص عليها ونخليها تثقل على مهلها / القوام حسب ما تحبو لي يحبها خفيفة او ثقيلة عينك ميزانك مع وقت الطهي ومع كمية التشيشة / ولي جاتها خفيفة وتحبها تثاق شوي ممكن ضيف ملعقة فرينة
نحضرو الدرسة ومن الاحسن نحضروها هي الاولى
متكونة من طماطم مصبرة وقصبر مقطع قطع رفيعة هو والثوم مرحي وتوابل راس الحانوت وفلفل اسود وقرطوفة ونضيف عصرة ليمون وملعقة خل وكي يبقى ربع ساعة باش نطفو على الحريرة نضيفو الدرسة
فاصوليا خضرا
لحم وبصل وثوم ورند وقرفة وحبة جزر مقطعة دوائر نقلوهم مليح فالزيت وملعقة زبدة وملح وفلفل اسود ثم نمرق ونخلوها طيب فطنجرة الضغط على نار هادية
لين تولي لاصوص عاقدة ومليحة نضيفلها ملعقة صغيرة زبدة
سلطة
قمت بتحضر الارز في طنجرة الضغط كاس شاي ارز مع 3 من الماءوملح ونقصت النار لما طاب خليته برد وزدتله علبة تون تع زيت ومايونيز طلعتها بالبرا حبة بيض وزيت وعلى راس الموس موطارد وفص صغير ثوم وملح وشوي فلفل اسود
حطيت بجانب الارز سلطة وخيار وطماطم وشرائح الجزر ملفوفة
فول او فو
خدمت العجينة المورقة وطبعت دوائر واخرى مثل السوار وحطيتها عليها وخليتهم فالثلاجة يبردو ثم طيبتهم
الصوص : نص صدر دجاج مقطع مربعات وفطر وبصل وزيتون قليتهم مع بعض ثم ضفت ملح وفلفل اسود وكاس كبير ماء وملعقة موطارد وخليتها تثقل وزدتلها شوية جبن طاب معاها
ثم عمرت الحبات
يتبع
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