مشاركتي في مسابقة شيف اللمة

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,448
النقاط
2,281
العمر
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محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
8989.gif

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اهلا وسهلا باعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية كيف احوالكم


راني في اسبوع كل يوم نقول نشارك وماصحتليش حتى لذرك



هذه مشاركتي الرسمية في اجمل سفرة

مطلوع

حريرة

فاصولياء خضرا

سلطة

Vol au vent

برقوق

قلب اللوز

Mousse au chocolat

مطلوع

فرينة وسميد رطب رشة سكر وملح وخميرة الخبز وعجنته وقرصته وخليته يطلع






حريرة


نقلو اللحم ثم نضيف حبة بصل كبيرة مقطعة وثوم وحبة قورجات وجزرة والحار نخلوهم يتقلو ونضيف الطماطم حبة وملعقة كبيرى طماطم مصبرة وشوية قصبر

بعدما يتقلاو نمرق وحتى طيب الخضرة نرحيوها فالرحى اليدوية ونرجعها طيب لما تغلي غلوة نزيد التشيشة خشنة قيس سقاية ومعاها قصبر




ننقص عليها ونخليها تثقل على مهلها / القوام حسب ما تحبو لي يحبها خفيفة او ثقيلة عينك ميزانك مع وقت الطهي ومع كمية التشيشة / ولي جاتها خفيفة وتحبها تثاق شوي ممكن ضيف ملعقة فرينة

نحضرو الدرسة ومن الاحسن نحضروها هي الاولى

متكونة من طماطم مصبرة وقصبر مقطع قطع رفيعة هو والثوم مرحي وتوابل راس الحانوت وفلفل اسود وقرطوفة ونضيف عصرة ليمون وملعقة خل وكي يبقى ربع ساعة باش نطفو على الحريرة نضيفو الدرسة








فاصوليا خضرا

لحم وبصل وثوم ورند وقرفة وحبة جزر مقطعة دوائر نقلوهم مليح فالزيت وملعقة زبدة وملح وفلفل اسود ثم نمرق ونخلوها طيب فطنجرة الضغط على نار هادية

لين تولي لاصوص عاقدة ومليحة نضيفلها ملعقة صغيرة زبدة




سلطة

قمت بتحضر الارز في طنجرة الضغط كاس شاي ارز مع 3 من الماءوملح ونقصت النار لما طاب خليته برد وزدتله علبة تون تع زيت ومايونيز طلعتها بالبرا حبة بيض وزيت وعلى راس الموس موطارد وفص صغير ثوم وملح وشوي فلفل اسود

حطيت بجانب الارز سلطة وخيار وطماطم وشرائح الجزر ملفوفة



فول او فو

خدمت العجينة المورقة وطبعت دوائر واخرى مثل السوار وحطيتها عليها وخليتهم فالثلاجة يبردو ثم طيبتهم

الصوص : نص صدر دجاج مقطع مربعات وفطر وبصل وزيتون قليتهم مع بعض ثم ضفت ملح وفلفل اسود وكاس كبير ماء وملعقة موطارد وخليتها تثقل وزدتلها شوية جبن طاب معاها

ثم عمرت الحبات



يتبع
 
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Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,448
النقاط
2,281
العمر
25
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
البرقوق




بصل خذت من الشط الاخضر الفاتح وقطعته قطع صغيرة / كمية قليقة جدا/ قليته فالزيدة وشوي زيت زدت برقوق ومشمش مجفف ، زبيب ، قرفة عود رند فانيليا واربع ملاعق كبار سكر وشوية ماء







قلب اللوز

4 اكواب صغااار من السميد / 3 متوسط وواحد خشيين/

كوب زيت ونص كوب زبيدة ذايبة خلطتهم فالسميدة



نضع كوبين من السكر مع كوب نصفه ماء ونصفه ماء الزهر ونميكسيهم مليييح ملييح بالبرا ثم نحط الخليط على السميد ونخلطهم مليح ونخليه يرتاح مدة ساعتين

نحضر الشاربات 2كوب سكر مع 4 ماء ونص كوب ماء الزهر وشريحة ليمون ونص عود قرفة كي يبدا يغلي نحسبلو 10 د ونطفي

بعدما يطيب قلب اللوز مباشرة نشرة بالماء زهر ةنسقيه بالشاربات ومن الافضل تحضيره باكرا على الاقل يبقى ست ساعات قبل التقديم









mousse au chocolat

الطبقة الاولى بسكويت بودواغ شربتو القهوة وستفتو فالبلا

الطبقة الثانية كريم شونتي مع علبة ياغورت فلان كراميل

الطبقة 3 حضرت لاموس ب 3 صفار بيض وزدتلو سيرو وطلعتهم ثم 100غ شوكولا سوداء ذايبة ثم كريم ليكيد طلعتها

وتخليها تبرد فالفريقو حتى تشد روحها









بالتوفيق للجميع
صح فطوركم
ربي يتقبل منا و منكم صالح الاعمال و القيام
اللهم بلغنا ليلة القدر
 
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Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,448
النقاط
2,281
العمر
25
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
قال آمِيْرَتُه:
السلام عليكم
يعطيك الصحة حبيبتي
فحلة ربي يبارك
صحة فطورك
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وعليكم السلام حبيبتي وغاليتي ام حبيبي الصغير
الله يسلمك
عقبى ما نعرضك وتذوقي اكلي
الله يسلمك صح فطوركم وبوسيلي الصغير
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,953
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كملت الفطور قلت ندخل اللمة وانا داخلة شميت ريحة طييييبة جيت نجري
لقيت هاذ الخير بسم الله ماشاء الله
سمية جاتنا ومن كل خير جابتلنا
كل طبق ينسيك في لوخر
تسلم الايادي لي، صنعت
ومشكورة حبيبتي للوصفات المقدمة باحترافية
بالتوفييييق
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,448
النقاط
2,281
العمر
25
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كملت الفطور قلت ندخل اللمة وانا داخلة شميت ريحة طييييبة جيت نجري
لقيت هاذ الخير بسم الله ماشاء الله
سمية جاتنا ومن كل خير جابتلنا
كل طبق ينسيك في لوخر
تسلم الايادي لي، صنعت
ومشكورة حبيبتي للوصفات المقدمة باحترافية
بالتوفييييق
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اهلااا سلطانة أم احمد
ههه يسمى الريحة درت حالة راكي جاية من الطبخ ولقيتي الطبخ تمنيت كون دخل عمي الامين بالتحديد فهاذ الوقت الرسمي لتقبيش المشاعر ههه
الخير من عند مولانا الله يحفظها نعمة من الزوال انا ما علي غير طبخت وهاذ الفطور درته نهار 15 رمضان واول يوم نطيب فيه من رمضان هه هد العام منعرف وش حكمني
الله يسلمك غاليتي
العفو اهلا وسهلا
شكرا وصح فطورك
نلتقي في حلقات قادمة مع مشاركتي في مسابقة طبق التحلية
بوسيلي احمد الصغرون
 
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