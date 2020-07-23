من طرائف اللغة العربية غدرها بالنساء

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إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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ذكر
سلمت يداك على الطرح الرائع والمميز اخي ناصر جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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