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قسم الأدب والثقافة
منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]
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من طرائف اللغة العربية غدرها بالنساء
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
اليوم على 12:00
ناصر dz
:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
6,501
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
اليوم على 12:00
#1
إ
إلياس
:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,678
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
منذ 31 دقيقة
#2
سلمت يداك على الطرح الرائع والمميز اخي ناصر جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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قسم الأدب والثقافة
منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]
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