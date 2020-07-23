استثمار الوقت

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أهمية الوقت في حياتنا وأهم النصائح لإدارة الوقت واستثمارهيُعَدُّ الوقت من الأشياء الثمينة والمهمة في حياة الإنسان لأنَّ كل دقيقةٍ تمضي دون فائدة لا يستطيع الإنسان أن يعوضها أو يسترجعها، لهذا فإنَّ هدر الوقت يؤثر سلبًا في حياة الإنسان وقدرته على تحقيق النجاح والتقدم الدائم.للوقت قيمة عظيمة لا يعرفها إلا كل مجتهد وجاد، ويجهل قيمتها الجاهل والفاشل، فالوقت يساعد في إنجاز الأعمال والمهام واستغلال الوقت يساعد في الوصول إلى أعلى المراكز والنجاحات، ويجهل الكثير من الناس قيمة الوقت ويتخذونه في التسلية واللهو واللعب، ومن عناصر استغلال الوقت بطريقة صحيحة تنظيم الوقت، حيث انه يساعد في ترتيب الأولويات للعمل بشكل صحيح ويساعد في النجاح، ولقد ايقن العالم أهمية الوقت في العصر السريع الجديد ولهذا نجد أمم تقدمت ودول ارتقت وشعوب وحضارات اصبح لها اسم وشأن عظيم.للوقت أهمية كبيرة في حياة الإنسان فيراه البعض انه الزراعة في الدنيا لصالح الأعمال ليكون في الأخرة حصاد ثمين، ويراه البعض إنجاز للأعمال والتقدم في حياته والذي يساعده على جمع المال والإنجاز في العمل والتوسع فيه، فالوقت هو من يساعدنا على العيش في المجتمع بحياة شريفة وبكرامة ونجاح، وهذا لمن يعرف أهمية الوقت وقيمته العظيمة التي لا حدود لها.فوائد تنظيم الوقت تنظيم الوقتيساعد في الشعور بالراحة لإنجاز الأعمال المطلوبة بكل حرية وإتمامها في وقتها الصحيح.يساعد تنظيم الوقت ان يكون لديك وقت فراغ للترفية والتسلية مع العائلة والأصدقاء وهذا بعد إنجاز ما عليك من واجبات وأعمال.إيجاد الوقت الكافي لتطوير النفس والذات وزيادة القدرة المهارية لديها في مختلف المجالات.تنظيم الوقت هو العامل الأساسي لوصول الإنسان إلى النجاح المطلوب وتحقيق الأهداف والأحلام.خاتمة عن قيمة الوقتتعرفنا في السطور السابقة عن قيمة الوقت وأهميته بالنسبة للإنسان والمجتمع والدول والشعوب،وتعرفنا على فوائد تنظيم الوقت وما هي العوامل التي تساعد في تحقيق النجاح في حيات الإنسان،واستنتجنا ان للوقت قيمة عظمة لا تقدر وان اغتنام الوقت يدفع دائماً إلى الأمام والتقدم والإنجاز في كل مقومات الحياه الصحيحة،ولهذا يجب على كل أنسان ان يعرف جيداً أهمية الوقت وقيمته وان يحافظ علية.