الوقت هو الحياة

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

إذا نظر أي عاقل إلى حياته كلها لوجدها عبارة عن سنوات و السنوات عبارة عن شهور و أيام و الأيام عبارة عن ساعات و لحظات أي أن اللحظة و الثانية و الدقيقة هي مكونات عمر الإنسان

فالوقت هو الحياة

و الناس صنفان
صنف يقدر قيمة الوقت و يعرف قدره و بالتالي يحافظ عليه و لا ينفقه إلا فيما يفيد و ينفع و أولائك هم المفلحون

و صنف كرهوا حياتهم و أضاعوا أعمارهم و ينفقون أوقاتهم بلا فائدة و بدون هدف و تجد شعارهم هيا نقتل الوقت و أولائك هم التعساء

و لذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إضاعة الأوقات بلا فائدة و ذلك في قوله {{ لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم }} رواه الترمذي

و لخطورة و قيمة الوقت فالكل يتحسر يوم القيامة على ضياع الأوقات
فالظالمون يتحسرون على ما أضاعوا من أثمن أوقاتهم
و الصالحون يتحسرون على ما أضاعوا من فضول أوقاتهم

و للوقت أهمية كبيرة تكمن بأنه هو رأس مال الإنسان و أن كل الناس لهم نفس الفرص من الوقت في هذه الحياة و أن الوقت لن يعود أبدا فما مضى لا يمكن الاستفادة منه و أن للوقت ثمن غالي و أن الوقت ينقص العمر

فرتب أوقاتك و انظر فيما تنفق وقتك قبل الندامة


تقبلو تحياتي
 
الوقت من ذهب اذا لم تقطعه قطعك
بورك فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك
 
الله المستعان الله المستعان
و وقت اعمارنا ينفذ و يتناقص و نحن غافلون
خصوصا بوجود الفايسبوك الذي اصبح اكثر من مجرد متعة بل اصبح حالة من الادمان
الله يصلح حالنا
شكرا سيدتي ام امينة بارك الله فيك
 
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