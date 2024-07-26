الوقت هو الحياة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



إذا نظر أي عاقل إلى حياته كلها لوجدها عبارة عن سنوات و السنوات عبارة عن شهور و أيام و الأيام عبارة عن ساعات و لحظات أي أن اللحظة و الثانية و الدقيقة هي مكونات عمر الإنسان



فالوقت هو الحياة



و الناس صنفان

صنف يقدر قيمة الوقت و يعرف قدره و بالتالي يحافظ عليه و لا ينفقه إلا فيما يفيد و ينفع و أولائك هم المفلحون



و صنف كرهوا حياتهم و أضاعوا أعمارهم و ينفقون أوقاتهم بلا فائدة و بدون هدف و تجد شعارهم هيا نقتل الوقت و أولائك هم التعساء



و لذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إضاعة الأوقات بلا فائدة و ذلك في قوله {{ لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم }} رواه الترمذي



و لخطورة و قيمة الوقت فالكل يتحسر يوم القيامة على ضياع الأوقات

فالظالمون يتحسرون على ما أضاعوا من أثمن أوقاتهم

و الصالحون يتحسرون على ما أضاعوا من فضول أوقاتهم



و للوقت أهمية كبيرة تكمن بأنه هو رأس مال الإنسان و أن كل الناس لهم نفس الفرص من الوقت في هذه الحياة و أن الوقت لن يعود أبدا فما مضى لا يمكن الاستفادة منه و أن للوقت ثمن غالي و أن الوقت ينقص العمر



فرتب أوقاتك و انظر فيما تنفق وقتك قبل الندامة





تق بلو تحياتي ​