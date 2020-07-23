تطبيق خاص برياضيات رابعة متوسط رائع

hemidiitashi
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 فيفري 2017
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 3
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- البيض
تطبيق رياضيات للسنة رابعة متوسط فيه دروس و تمارين على شكل quiz و تمارين على شكل مسالة لاضافة القليل من المتعة مع التعلم يحتوى التطبيق كذالك على حاسبة لحساب القاسم المشترك الاكبر و حل معادلات من الدرجة الاولى و الثانية
التطبيق كذالك مجانا و يعمل بدون الحاجة للانترنت تطبيق جميل
رابط تحميل التطبيق من المتجر الرسمي لجوجل بلاي من هنا
التطبيق كذالك مجانا و يعمل بدون الحاجة للانترنت تطبيق جميل
رابط تحميل التطبيق من المتجر الرسمي لجوجل بلاي من هنا