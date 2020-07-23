تطبيق خاص برياضيات رابعة متوسط رائع

hemidiitashi

hemidiitashi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 فيفري 2017
المشاركات
1
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
البيض
تطبيق رياضيات للسنة رابعة متوسط فيه دروس و تمارين على شكل quiz و تمارين على شكل مسالة لاضافة القليل من المتعة مع التعلم يحتوى التطبيق كذالك على حاسبة لحساب القاسم المشترك الاكبر و حل معادلات من الدرجة الاولى و الثانية
التطبيق كذالك مجانا و يعمل بدون الحاجة للانترنت تطبيق جميل
رابط تحميل التطبيق من المتجر الرسمي لجوجل بلاي من هنا




 
إ

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,684
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك اخي الكريم على التطبيق القيم ان شاء الله يستفيد منه كل تلاميذ شهادة التعليم المتوسط و حتى الأساتذة
 
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