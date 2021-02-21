تطبيق موسوعة الفروض والاختبارات 4 متوسط 2021

I

ibrah1im

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أكتوبر 2019
المشاركات
14
النقاط
3
العمر
29
محل الإقامة
bouira
الجنس
ذكر
موسوعة فروض وإختبارات السنة الرابعة متوسط - EncyEduc_4AM
رابط تحميل التطبيق: https://bit.ly/2P2PwTX
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الموسوعة التعلمية الجزائرية - بنك الفروض والإختبارات
تطبيق تعليمي هدفه مساعدة تلاميذ الجزائر على عبور الأطوار التعليمية على النجاح و تحسين نتائجهم و تطوير مستواهم و مستوى التعليم في الجزائر بصفة عامة٠
يحتوي تطبيق نماذج فروض اختبارات السنة الرابعة متوسط ويعتبر سندا مميزا يعتمد عليه الاساتذة و الطلاب على حد سواء
يمكنك تحميل نماذج فروض اختبارات السنة الرابعة متوسط مباشرة عبر الإنترنت على شكل PDF.
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اللغة العربية
الرياضيات
علوم الطبيعية والحياة
العلوم الفيزيائية
التربية الإسلامية
التربية المدنية
التربية العلمية
اللغة الفرنسية
الإنجليزية
التاريخ والجغرافيا
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لماذا نحتاج لتثبيت تطبيق موسوعة فروض و اختبارات السنة الرابعة متوسط
لانه يوفر لك جميع اختبارات وفروض وامتحانات جميع المواد بطريقة سهلة وفق الفصول الدراسية أو تحميل النماذج في أي وقت آخر كما ان التطبيق مجاني.
يتناسب مع كافة الهواتف شاغلا مساحة بسيطة من الجهاز.
 
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