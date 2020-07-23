صور: لحظات لا تنسى من الماضي الجميل

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,477
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
🌹🌹السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته🌹🌹
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بعد مرور 31 سنة، شباب من بلدية تزقايت .الصورة الأولى سنة 1989" والصورة الثانية سنة 2020
من نفس المكان .مع نفس الأشخاص

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صفارة زمان تسمع من بعيد ويييق ويييق

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في أمان الله
 
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