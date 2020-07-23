صور: لحظات لا تنسى من الماضي الجميل

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 3,477
- النقاط
- 691
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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بعد مرور 31 سنة، شباب من بلدية تزقايت .الصورة الأولى سنة 1989" والصورة الثانية سنة 2020
من نفس المكان .مع نفس الأشخاص
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صفارة زمان تسمع من بعيد ويييق ويييق
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في أمان الله
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بعد مرور 31 سنة، شباب من بلدية تزقايت .الصورة الأولى سنة 1989" والصورة الثانية سنة 2020
من نفس المكان .مع نفس الأشخاص
*********
صفارة زمان تسمع من بعيد ويييق ويييق
*********
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*******
في أمان الله