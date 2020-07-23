الصداقة داخل الاسرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل اللمة الكرام ان تكوين اسرة متماسكة ومثالية امر في غاية الصعوبة وذلك لاختلاف المسؤولية والتفكير ورؤية الامور من جوانب مختلفة فمثلا لو طلب مراهق من والديه مبلغ مالي لشراء ملابس جديدة ورفض اهله الاب يفكر انه تبذير الام قد تقكر انه يريد شراء هاتف والولد يرى انه حرمان والامثلة كثيرة ليس بين الوالدين والاولاد فقط بل حتى بين الزوج والزوجة والاولاد انفسهم وحتى نقارب بين جميع المستويات في الاسرة علينا بتكوين صدقات قد يستغرب البعض كيف نكون صدقات ونحن اهل !!نعم فالصديق هو الشخص الوحيد الذي تتكلم معه بكل صدق وراحة فلو كان الزوج صديقا لزوجته وهي صديقة له لاجتنبنا مئات المشاكل والشجارات ولو ان كل بنت كانت صديقة لاخيها لكان لها نعم السند ولو كان كل والد صديقا لولده الاجتنبنا حالات ضياع كثيرة صادق اهاليكم فهم احق بصحبتكم