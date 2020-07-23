الصداقة داخل الاسرة

الوهم

الوهم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
529
النقاط
51
العمر
30
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل اللمة الكرام ان تكوين اسرة متماسكة ومثالية امر في غاية الصعوبة وذلك لاختلاف المسؤولية والتفكير ورؤية الامور من جوانب مختلفة فمثلا لو طلب مراهق من والديه مبلغ مالي لشراء ملابس جديدة ورفض اهله الاب يفكر انه تبذير الام قد تقكر انه يريد شراء هاتف والولد يرى انه حرمان والامثلة كثيرة ليس بين الوالدين والاولاد فقط بل حتى بين الزوج والزوجة والاولاد انفسهم وحتى نقارب بين جميع المستويات في الاسرة علينا بتكوين صدقات قد يستغرب البعض كيف نكون صدقات ونحن اهل !!نعم فالصديق هو الشخص الوحيد الذي تتكلم معه بكل صدق وراحة فلو كان الزوج صديقا لزوجته وهي صديقة له لاجتنبنا مئات المشاكل والشجارات ولو ان كل بنت كانت صديقة لاخيها لكان لها نعم السند ولو كان كل والد صديقا لولده الاجتنبنا حالات ضياع كثيرة صادق اهاليكم فهم احق بصحبتكم
 
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