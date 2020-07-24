طبيب لكن ماهوش متأدب

بسم الله

السلام عليكم احبابي في اللمة المباركة



خاوتي استسمحكم في هذا النقد

راح اسرده لكم و انتن احكموا معي حول هكذا امر



لا شك ان الطبيب عالم و مجتهد و يقدم خدمة للانسان

و هو اقرب الى الملائكة من حيث المجاز عن الطهارة و الرحمة

و مهما اعطناه من مال يبقي قليل في حقه

فهو في واجهة الكوارث دائما



المهم راح احكيلكم على طبيب اللي اكتشف مرضي بكورونا

او أكده لي لأني قبل ما نروح ليه تقريبا كنت شاك بنسبة كبيرة



المهم سافرت ليه و دخلت عنده لوحدي

كانت معي بنتي هبة ما تركتاش تدخل معايا

قلت ممكن يخلعها بكاش كلمة

و الله هكذا حسيت

قلت ممكن يقولهالي بدون مقدمات اني مريض بكورونا و امام بنتي



تركها برة و دخلت وحدي

حكيت ليه الاعراض

قام شاف الحمى مرتفعة

قالي تمد على السرير

جاب الايكو بدى يمرر فيه جيهة الرئة

و يسأل عن باقي الاعراض

و في نص الكلام

قال آآىه خويا راها فيك كورونا



هكذا بدون مقدمات و لا تلميحات مباشرة للوجه خبطني بيها

ما قال السيد راه فيه السكر

او السكر راح يطلعله

او نخلعه

او ممكن نجلطه

او نجيب له سكتة قلبية



هكذا بكل بردودة



آآه خويا راه عندك كورونا

عندك 150 ألف



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سبحان الله ألم يراني بعين الرحمة

أني بشر

و عندي إحساس

لماذا عاملني بكل هته القسوة

ألم يكن بإمكانه

ان يقول بعض الكلام كمقدمات

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لوكان جا رجل اخر او عجوز في بلاصتي ممكن يشوف ان كورونا مصيبة

و يقولها ليه فرونشمو

واش كان راح يوقع للمريض

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