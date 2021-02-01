صحتك جيدة هل أنت متأكد؟!

السلام عليكم اخوتي

ان شاء الله تكونوا كلكم بخير و صحة و عافية

اليوم حبيت نكلمكم عن موضوع فكرنا فيه كلنا و هو هل أستطيع معرفة ان كان جسمي يخفي أعراض مرض معين لأستطيع معالجته قبل تفاقمه

أعتقد أن الجميع يفكر من حين لإخر في هكذا أمور و اليوم راح نكلمكم عن بعض الاعراض المبكرة لبعض الامراض و التي يجب ان ننتبه لها

أول شيء الناس الموسوسة و اللي يفكرو بعمق ديرو روحكم ما قريتوش الموضوع و اتجهو لمنتدى النكت و الطرائف

الباقي تبعوني قبل ما نهدرو على الاعراض خلينا نهدرو على مسببات الامراض على المدى الطويل و اللي أكيد رح يظهر أثرها على صحتكم ولو بعد حين

السبب الاول و بدون منازع التدخين و لو أقلعت عنه منذ سنين و ربي يرحم كل من أخذتهم الكورونا بسبب التدخين

الثاني السمنة و كي نقولو السمنة لا نعني الطفيفة بل المفرطة

الاكل غير الصحي لفترات طويلة

الاعمال المؤذية للجسم البناء تكسير الجدران بالفأس الجلوس في المكاتب الوقوف لساعات طويلة السياقة طيلة النهار

الرياضات القتالية كالملاكمة الكيكبوكسينغ

العمل في المراكز الصحية كالمستشفيات خصوصا بالنسبة لعمال النظافة

كثرة الحمل و الانجاب او الاجهاض

العمل لساعات طويلة تفوق 8 ساعات في اليوم

الاصابة بأمراض و عدم معالجتها في الصغر او معالجتها بطرق خاطئة

سوء التغذية لدى الاطفال خصوصا في مرحلة الرضاعة

كل هذه النشاطات او العادات و غيرها اذا لم يسارع الشخص بتصحيحها فستؤدي لا محالة الى الاصابة بأمراض و قد يكون فات الاوان لكن الجسم يتحملها الى حين لا يستطيع ذلك

وهذه مجموعة من الاعراض التي يجب عليك الانتباه لها اذا ظهرت فجأة فقد تكون جرس انذار يقرعه جسمك لتدرك صحتك :

الالم يعد الالم اكثر الاعراض التي يحاول بها الجسم لفت انتباهك الى أمراض عدة من الزائدة الدودية و حصى المرارة الى السرطان و نقصد بالالم ليس الخفيف لكن القوي و الذي يستمر لاكثر من يومين فهنا يجب عليك مراجعة طبيب

التقيء المفاجئ الذي لا يسبقه ألم في البطن أو غثيان يقدر يدل على كسور مخفية او حتى اصابات داخلية او عصبية

عدم القدرة على اخراج الفضلات الصلبة أكرمكم الله لفترات طويلة رغم كون الفضلات غير صلبة بل طرية تقدر تكون اشارة للإصابة بسرطان

تلون البقع البنية العادية الموجودة على الجلد بألوان غامقة كالاسود و البنفسجي و تكون قشرة صلبة فوقها كالقوقعة يجب استشارة طبيب الجلد على الفور

عدم القدرة على الارتكاز على العضام و عدم القدرة على الوقوف طويلا رغم ان الشخص ليس سمينا يجب استشارة طبيب العضام

انتفاخ اللثة من غير تسوس يجب استشارة طبيب الاسنان

الدوخة المستمرة عند الوقوف

التبول الليلي اكرمكم الله المصاحب للعطش وفقدان الوزن و الجوع

سماع دقات القلب في طبلة الاذن و سماع الطنين في الاذن

كبر محيط الرقبة من دون سمنة واضحة و اختلال في الوظائف الجنسية

تحسس أجسام صلبة في مناطق من الجسم تبقى لأكثر من 15 يوم

اختلال في التحكم في حركات أعضاء الجسم كاليدين و الرجلين مع اختلال في النطق او الذاكرة

سعال ليلي او في الصباح الباكر مع او بدون رغامى

اصفرار في بياض العين او في الاضافر

ملاحظة الدم عند التبول او البراز اكرمكم الله او عند السعال او التقيء

كثرة النوم عند الاطفال و عدم القدرة على اللعب

تحول لون الشفتين الى الازرق مع او بدون انتفاخ القدمين

الشحوب المستمر حتى ان الشخص يبدو و كأنه يضع كريم تفتيح

عدم تذكر بعض الاحداث او اماكن وضع الاشياء نسيان العناوين و الاشخاص بكثرة

الرغبة الدائمة في الموت بدون أسباب مقنعة

عدم النوم و غياب النعاس لفترة تتعدى الثلاثة ايام

تخيل الاحداث و التأكد فيما بعد من عدم حصولها

تغير لون اطراف الجسم الى الازرق

آلام في الصدر و الجانب الايسر من الجسم

كل هذه الاعراض اخوتي لا تعني بالضرورة وجود امراض لكن لا يجب اهمالها بل مراقبتها و ان طالت فيجب مراجعة الطبيب لعمل التحاليل و الفحوصات اللآزمة للتأكد من سببها

و في الأخير ربي يعافينا و إياكم و يشفي جميع مرضى المسلمين

دمتم سالمين

سلام