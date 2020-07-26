الانس بالله

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
1,278
النقاط
571
العمر
27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وعليه وحشة لا يزيلها إلّا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلّا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلّا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب، وفيه فاقة لا يسدها الا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبداً.

ابن القيم رحمه الله
 
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