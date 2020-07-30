اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عندما تتصدق فأنت لاتنفق نقودك ،بل ترسلها إلى نفسك في زمن آخر وتزيد رصيد حساب الآخرة مع تزايد فرصة ربحك بالفوز بالجنة ،مريحة جدا هذه الآية:"ولسوف يعطيك ربك فترضى"
صدقة السر
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
صدقة السر:هي أن يعطي الإنسان الصدقة من يستحقها سرا لايطلع عليه أحد، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، فبدأ بالسر، فدل ذلك على أن الأصل فيما ينفق ويتصدق به أن يكون سرا، لكن أحيانا يكون العلن أفضل، مثل أن يكون الإنفاق في شيئ عام فالإعلان هنا أفضل، ليكون الإنسان قدوى يقتدي به الناس وليدفع اللوم عن نفسه ،ولأنه إذا أعلن هذا لامحظور فيه، بخلاف من تصدق على شخص معين فإن أعلن الصدقة عليه يكون فيها بكسر قلبه ،وإهانة له ،المهم أن الإنفاق والصدقة تكون سرا وعلانية والأفضل السر مالم يكن في الإعلان مصلحة.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عندما تتصدق فأنت لاتنفق نقودك ،بل ترسلها إلى نفسك في زمن آخر وتزيد رصيد حساب الآخرة مع تزايد فرصة ربحك بالفوز بالجنة ،مريحة جدا هذه الآية:"ولسوف يعطيك ربك فترضى"
صدقة السر
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
صدقة السر:هي أن يعطي الإنسان الصدقة من يستحقها سرا لايطلع عليه أحد، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، فبدأ بالسر، فدل ذلك على أن الأصل فيما ينفق ويتصدق به أن يكون سرا، لكن أحيانا يكون العلن أفضل، مثل أن يكون الإنفاق في شيئ عام فالإعلان هنا أفضل، ليكون الإنسان قدوى يقتدي به الناس وليدفع اللوم عن نفسه ،ولأنه إذا أعلن هذا لامحظور فيه، بخلاف من تصدق على شخص معين فإن أعلن الصدقة عليه يكون فيها بكسر قلبه ،وإهانة له ،المهم أن الإنفاق والصدقة تكون سرا وعلانية والأفضل السر مالم يكن في الإعلان مصلحة.