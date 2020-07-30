بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

عندما تتصدق فأنت لاتنفق نقودك ،بل ترسلها إلى نفسك في زمن آخر وتزيد رصيد حساب الآخرة مع تزايد فرصة ربحك بالفوز بالجنة ،مريحة جدا هذه الآية: "ولسوف يعطيك ربك فترضى"

صدقة السر

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله

صدقة السر: