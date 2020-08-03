Yousef-Max-07
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أوت 2020
- المشاركات
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- النقاط
- 2
- العمر
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- محل الإقامة
- Palestina
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أريد أن أدرس تخصص المحاسبة لسبب او فوائد منها :
1-حساب مباشر بدون رياضيات او تطرق
2-امكانية اعطاء الناس البشر الاخرين حقوقهم بالعدل و القسط
3-ارقام متناسقة حساب مستقيم
4-رياضيات تطبيقية متخصصة في الحساب المنطقي
5-حساب في علم الطب المباشر
6-تعداد منطقي
7-جبر منطقي
8-تفاضل و تكامل منطقي
9-فيزياء حرة
10-هندسة حسابية قابلة للهندسات الأخرى
11-تخصص عالمي
12-افاق عمله متعددة أكثر من ذلك
الله أكبر ...
سبحان الله ,الحمد لله ,لا اله الا الله ,الله أكبر ,أستغفر الله ...
أريد أن أدرس تخصص المحاسبة لسبب او فوائد منها :
1-حساب مباشر بدون رياضيات او تطرق
2-امكانية اعطاء الناس البشر الاخرين حقوقهم بالعدل و القسط
3-ارقام متناسقة حساب مستقيم
4-رياضيات تطبيقية متخصصة في الحساب المنطقي
5-حساب في علم الطب المباشر
6-تعداد منطقي
7-جبر منطقي
8-تفاضل و تكامل منطقي
9-فيزياء حرة
10-هندسة حسابية قابلة للهندسات الأخرى
11-تخصص عالمي
12-افاق عمله متعددة أكثر من ذلك
الله أكبر ...
سبحان الله ,الحمد لله ,لا اله الا الله ,الله أكبر ,أستغفر الله ...