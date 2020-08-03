السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهأريد أن أدرس تخصص المحاسبة لسبب او فوائد منها :1-حساب مباشر بدون رياضيات او تطرق2-امكانية اعطاء الناس البشر الاخرين حقوقهم بالعدل و القسط3-ارقام متناسقة حساب مستقيم4-رياضيات تطبيقية متخصصة في الحساب المنطقي5-حساب في علم الطب المباشر6-تعداد منطقي7-جبر منطقي8-تفاضل و تكامل منطقي9-فيزياء حرة10-هندسة حسابية قابلة للهندسات الأخرى11-تخصص عالمي12-افاق عمله متعددة أكثر من ذلكالله أكبر ...سبحان الله ,الحمد لله ,لا اله الا الله ,الله أكبر ,أستغفر الله ...