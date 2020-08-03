تخصص المحاسبة

Yousef-Max-07

Yousef-Max-07

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2020
المشاركات
6
النقاط
2
العمر
26
محل الإقامة
Palestina
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أريد أن أدرس تخصص المحاسبة لسبب او فوائد منها :
1-حساب مباشر بدون رياضيات او تطرق
2-امكانية اعطاء الناس البشر الاخرين حقوقهم بالعدل و القسط
3-ارقام متناسقة حساب مستقيم
4-رياضيات تطبيقية متخصصة في الحساب المنطقي
5-حساب في علم الطب المباشر
6-تعداد منطقي
7-جبر منطقي
8-تفاضل و تكامل منطقي
9-فيزياء حرة
10-هندسة حسابية قابلة للهندسات الأخرى
11-تخصص عالمي
12-افاق عمله متعددة أكثر من ذلك

الله أكبر ...
سبحان الله ,الحمد لله ,لا اله الا الله ,الله أكبر ,أستغفر الله ...


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