خياطة كمامة 😷 بالخطوات

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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خياطة.png






الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
كالعادة نلتقي في هذا الركن الجميل
بشيئ جديد و مفيد
اليوم اردت مشاركتكم في خطوات صنع كمامة
كنا صنعنا منهم تطوعا لجمعية

اترككم مع الخطوات :

نحتاج قماش لا يهم اللون و صحن نرسم به دائرة
Screenshot_2020-07-08-14-58-32.png

Screenshot_2020-07-08-14-59-09.png

بعدها نقص الدائرة
و ثم نقها الى نصفين


Screenshot_2020-07-08-14-59-52.png



ثم نطوي كل نصف مثل هكذا

Screenshot_2020-07-08-15-03-26.png

بعدها نخيط و نقص مثل ماهو موضح

IMG_20200708_150225.jpg

بعدها نحط النصف الاول بهذا الشكل
Screenshot_2020-07-08-15-05-04.png

ثم النصف الثاني فوقه مباشرة بهذا الشكل

Screenshot_2020-07-08-15-04-19.png

بعدها نمر على كافة الجوانب بالة الخياطة او اليد و نترك فتحة صغيرة نقلب بيها الكمامة

بعدها نطوي الجوانب و نخيط
و نركب خيط لاستيك

Screenshot_2020-07-08-15-05-56.png




الشكل النهائي

Screenshot_2020-07-21-11-25-39.png


هذه صورة لجميع الخطوات باختصار

PicsArt_07-21-11.27.51.jpg



في الاخير ربي يرفع علينا البلاء و الوباء
و منولوش في حاجة لها 😩



ان شاء الله يكون الموضوع واضح
انتظرونا في قادم الايام
بالتوفيق


خياطة1.png
 
إلياس

إلياس

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محل الإقامة
فار إلى الله
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اللهم امين يارب العالمين اجمعين
بارك الله فيك اختي ياسمين على الموضوع القيم والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
 
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