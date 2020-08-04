خياطة كمامة 😷 بالخطوات

Yasmina zahra
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طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
كالعادة نلتقي في هذا الركن الجميل
بشيئ جديد و مفيد
اليوم اردت مشاركتكم في خطوات صنع كمامة
كنا صنعنا منهم تطوعا لجمعية
اترككم مع الخطوات :
نحتاج قماش لا يهم اللون و صحن نرسم به دائرة
بعدها نقص الدائرة
و ثم نقها الى نصفين
ثم نطوي كل نصف مثل هكذا
بعدها نخيط و نقص مثل ماهو موضح
بعدها نحط النصف الاول بهذا الشكل
ثم النصف الثاني فوقه مباشرة بهذا الشكل
بعدها نمر على كافة الجوانب بالة الخياطة او اليد و نترك فتحة صغيرة نقلب بيها الكمامة
بعدها نطوي الجوانب و نخيط
و نركب خيط لاستيك
الشكل النهائي
هذه صورة لجميع الخطوات باختصار
في الاخير ربي يرفع علينا البلاء و الوباء
و منولوش في حاجة لها
ان شاء الله يكون الموضوع واضح
انتظرونا في قادم الايام
بالتوفيق
و ثم نقها الى نصفين
ثم نطوي كل نصف مثل هكذا
بعدها نخيط و نقص مثل ماهو موضح
بعدها نحط النصف الاول بهذا الشكل
ثم النصف الثاني فوقه مباشرة بهذا الشكل
بعدها نمر على كافة الجوانب بالة الخياطة او اليد و نترك فتحة صغيرة نقلب بيها الكمامة
بعدها نطوي الجوانب و نخيط
و نركب خيط لاستيك
الشكل النهائي
هذه صورة لجميع الخطوات باختصار
في الاخير ربي يرفع علينا البلاء و الوباء
و منولوش في حاجة لها
ان شاء الله يكون الموضوع واضح
انتظرونا في قادم الايام
بالتوفيق