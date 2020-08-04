خياطة كمامة 😷 بالخطوات

الشكل النهائي





هذه صورة لجميع الخطوات باختصار



و منولوش في حاجة لها في الاخير ربي يرفع علينا البلاء و الوباءو منولوش في حاجة لها

بعدها نقص الدائرةو ثم نقها الى نصفينثم نطوي كل نصف مثل هكذابعدها نخيط و نقص مثل ماهو موضحبعدها نحط النصف الاول بهذا الشكلثم النصف الثاني فوقه مباشرة بهذا الشكلبعدها نمر على كافة الجوانب بالة الخياطة او اليد و نترك فتحة صغيرة نقلب بيها الكمامةبعدها نطوي الجوانب و نخيطو نركب خيط لاستيكان شاء الله يكون الموضوع واضحانتظرونا في قادم الايامبالتوفيق