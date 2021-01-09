صنع وردة بالخطوات

Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين





اليوم اردت مشاركتكم خطواتي في صنع زهرة للتزين يمكن اضافتها كديكور في سلة او فوق طاولة او حتى اضافتها لفساتين


الادوات:

مقص
حاشية (هنا استعملت البيضاء)
مسطرة

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هنا نقطع الحاشية الى قطع كل واحدة بطول 5 سم


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بعدها نطوي بهذا الشكل و نحرق الحواف حتى تلتصق


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هنا نلصقهم مع بعض بمسدس الشمع


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في الاخير نقوم بلصق بشكل دائري بمسدس الشمع


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هذه الخطوات جميعا

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ان شاء الله تكون الخطوات واضحة 😊




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آخر تعديل بواسطة المشرف:
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,425
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
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قال سكون الفجر:
الله الله والله الشكل النهائي كتير حلو
تسلم ايديكِ حبيبة قلبي على امشاركتنا هذا العمل الرائع بوركت عزيزتي
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تسلمي حبيبتي عيونك الآحلى
بارك الله فيك على الختم
وشكرا لتواجدك

 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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فار إلى الله
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ذكر
الله عليك اختي مبدعة كعادتك ، سلمت يمناك على الطرح الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,425
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
قال إلياس:
الله عليك اختي مبدعة كعادتك ، سلمت يمناك على الطرح الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
إضغط للتوسيع...

مشكور اخي على
المرور الطيب بالتوفيق

 
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