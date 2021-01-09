صنع وردة بالخطوات

Yasmina zahra
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اليوم اردت مشاركتكم خطواتي في صنع زهرة للتزين يمكن اضافتها كديكور في سلة او فوق طاولة او حتى اضافتها لفساتين
الادوات:
مقص
حاشية (هنا استعملت البيضاء)
مسطرة
هنا نقطع الحاشية الى قطع كل واحدة بطول 5 سم
بعدها نطوي بهذا الشكل و نحرق الحواف حتى تلتصق
هنا نلصقهم مع بعض بمسدس الشمع
في الاخير نقوم بلصق بشكل دائري بمسدس الشمع
هذه الخطوات جميعا
ان شاء الله تكون الخطوات واضحة
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