الطلبة الأربعة والامتحان

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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ﺍﺗّﻔﻖ 4 طلبة أن ﻳﺨﺘﺮﻋﻮﺍ ﻛﺬﺑﺔ، ﻛﻲ ﻳﻐﻴﺒﻮﺍ ﻋﻦ اﻣﺘﺤﺎن مادة الرياضيات..فاتّصلوا ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﺫ