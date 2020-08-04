الطلبة الأربعة والامتحان

البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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ﺍﺗّﻔﻖ 4 طلبة أن ﻳﺨﺘﺮﻋﻮﺍ ﻛﺬﺑﺔ، ﻛﻲ ﻳﻐﻴﺒﻮﺍ ﻋﻦ اﻣﺘﺤﺎن مادة الرياضيات..فاتّصلوا ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﺫ
وﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ : ﻟﻘﺪ ﺍﻧﻔﺠﺮت ﺇﺣﺪﻯ إطارات ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ مكان خالٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ
ولا ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ وﻗﺖ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ ...
ﻓﻮﺍﻓﻖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ أن ﻳﺆﺟّﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ ﻟﻮﻗﺖ ﺁﺧﺮ ....
وﻃﺒﻌﺎً ﻓﺮﺣﻮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ وﻋﻢّ بينهم ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ والبهجة ﻷنّ ﻓﻜﺮﺗﻬﻢ ﻧﺠﺤﺖ ...
ﻭﻓﻲ اليوﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ ﻃﻠﺐ أﺳﺘﺎﺫ الرياضيات ﻣﻦ الطلبة ﺍﻷرﺑﻌﺔ أن ﻳﺠﻠﺴﻮﺍ ﻛﻞٍ منهم في ﺯﺍﻭﻳﺔ
وﻓﺮّﻗﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ البعض منعاً للغش ﺛﻢ وزّع ﻋﻠﻴﻬﻢ
أوراق ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﻗّﻌﻮﻥ أن ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ دروس الرياضيات الأخيرة ﺍﻟﺘﻲ درسوها......
وﻟﻜﻦ المفاجأة ...
كانت ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ كالتالي :
*******************
***
ﺍﺗّﻔﻖ 4 طلبة أن ﻳﺨﺘﺮﻋﻮﺍ ﻛﺬﺑﺔ، ﻛﻲ ﻳﻐﻴﺒﻮﺍ ﻋﻦ اﻣﺘﺤﺎن مادة الرياضيات..فاتّصلوا ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﺫ
وﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ : ﻟﻘﺪ ﺍﻧﻔﺠﺮت ﺇﺣﺪﻯ إطارات ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ مكان خالٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ
ولا ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ وﻗﺖ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ ...
ﻓﻮﺍﻓﻖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ أن ﻳﺆﺟّﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ ﻟﻮﻗﺖ ﺁﺧﺮ ....
وﻃﺒﻌﺎً ﻓﺮﺣﻮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ وﻋﻢّ بينهم ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ والبهجة ﻷنّ ﻓﻜﺮﺗﻬﻢ ﻧﺠﺤﺖ ...
ﻭﻓﻲ اليوﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ ﻃﻠﺐ أﺳﺘﺎﺫ الرياضيات ﻣﻦ الطلبة ﺍﻷرﺑﻌﺔ أن ﻳﺠﻠﺴﻮﺍ ﻛﻞٍ منهم في ﺯﺍﻭﻳﺔ
وﻓﺮّﻗﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ البعض منعاً للغش ﺛﻢ وزّع ﻋﻠﻴﻬﻢ
أوراق ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﻗّﻌﻮﻥ أن ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ دروس الرياضيات الأخيرة ﺍﻟﺘﻲ درسوها......
وﻟﻜﻦ المفاجأة ...
كانت ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ كالتالي :
س1 - أي إطار ﻣﻦ ﺍﻻﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻧﻔﺠﺮ؟
س2 - ﻛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻗﺖ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ؟
س3 - ﻣﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ أثناء ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻹﻧﻔﺠﺎﺭ؟
س4 - ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻠﻮﺳﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ؟
س5 - ﻫﻞ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن يجيب ﺃﺻﺪقائك ﺑﻨﻔﺲ ﺇﺟﺎﺑﺘﻚ؟
س2 - ﻛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻗﺖ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ؟
س3 - ﻣﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ أثناء ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻹﻧﻔﺠﺎﺭ؟
س4 - ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻠﻮﺳﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ؟
س5 - ﻫﻞ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن يجيب ﺃﺻﺪقائك ﺑﻨﻔﺲ ﺇﺟﺎﺑﺘﻚ؟