اللئم العائلي و القسط الجامعي و رحمة الله و مكر الخبيثين

Yousef-Max-07
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أوت 2020
- المشاركات
- 34
- النقاط
- 3
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- Palestina / فلسطيني-انجليزي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
درست سنتين في جاعمة ما ,كنت انخقق حتى درجة اصعب الصعوبة حتى احصل القسط و كانو اقاربي يشمتون بي لاني فقير
دعيت الله انه "حسبي الله سيغنيني من فضله" التمت علي اقاربي بعدها لتسرق ما رزقني الله
الله ينتقم من كل لئيم في هذه الدنيا
"
و لا اقسم بالنفس اللوامة
"
نفسيات خبيثة الله لم يقسم بهم خيراً
الله ينتقم منهم
حتى غيرت اسم عائلتي لمحمد ,بطلت اعرفها هذه عائلتي السابقة
الله أكبر
درست سنتين في جاعمة ما ,كنت انخقق حتى درجة اصعب الصعوبة حتى احصل القسط و كانو اقاربي يشمتون بي لاني فقير
دعيت الله انه "حسبي الله سيغنيني من فضله" التمت علي اقاربي بعدها لتسرق ما رزقني الله
الله ينتقم من كل لئيم في هذه الدنيا
"
و لا اقسم بالنفس اللوامة
"
نفسيات خبيثة الله لم يقسم بهم خيراً
الله ينتقم منهم
حتى غيرت اسم عائلتي لمحمد ,بطلت اعرفها هذه عائلتي السابقة
الله أكبر
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