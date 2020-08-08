اللئم العائلي و القسط الجامعي و رحمة الله و مكر الخبيثين

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



درست سنتين في جاعمة ما ,كنت انخقق حتى درجة اصعب الصعوبة حتى احصل القسط و كانو اقاربي يشمتون بي لاني فقير

دعيت الله انه "حسبي الله سيغنيني من فضله" التمت علي اقاربي بعدها لتسرق ما رزقني الله



الله ينتقم من كل لئيم في هذه الدنيا

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و لا اقسم بالنفس اللوامة

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نفسيات خبيثة الله لم يقسم بهم خيراً

الله ينتقم منهم



حتى غيرت اسم عائلتي لمحمد ,بطلت اعرفها هذه عائلتي السابقة



الله أكبر