اللئم العائلي و القسط الجامعي و رحمة الله و مكر الخبيثين

Yousef-Max-07

Yousef-Max-07

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2020
المشاركات
34
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
Palestina / فلسطيني-انجليزي
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

درست سنتين في جاعمة ما ,كنت انخقق حتى درجة اصعب الصعوبة حتى احصل القسط و كانو اقاربي يشمتون بي لاني فقير
دعيت الله انه "حسبي الله سيغنيني من فضله" التمت علي اقاربي بعدها لتسرق ما رزقني الله

الله ينتقم من كل لئيم في هذه الدنيا
"
و لا اقسم بالنفس اللوامة
"

نفسيات خبيثة الله لم يقسم بهم خيراً
الله ينتقم منهم

حتى غيرت اسم عائلتي لمحمد ,بطلت اعرفها هذه عائلتي السابقة

الله أكبر
 
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