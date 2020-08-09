الدعاء المستجاب

يستجاب دعاء العبد ما لم يعجل سؤالي أدعو الله منذ 5 أشهر يوميا وأصلي الوتر وأقرأ جزءا من القرآن وأستغفر الله في اليوم والليلة 1000 مرة من أجل أن يجيب الله دعوتي ولكن الله لم يجب الدعوة لحكمته فماذا يجب علي أن أفعل كي يجيب الله دعوتي مع العلم أنني تصدقت وكفلت يتيما من أجل أن يجيب الله دعوتي فإن...