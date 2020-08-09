الدعاء المستجاب

Yousef-Max-07
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
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عن النعمان بن بشير إنَّ رسول الله قال في الحديث: "الدُّعاءُ هو العبادةُ، ثمَّ قرَأ الآيةَ: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}.[٣][٤]
عن صفوان بن عبد الله إنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: "دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ لأَخِيهِ بظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّما دَعَا لأَخِيهِ بخَيْرٍ، قالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بهِ: آمِينَ وَلَكَ بمِثْلٍ".[٥]
وروى سلمان الفارسي -رضي الله عنه- إنَّ رسول الله قال: "إنَّ ربَّكم تبارَكَ وتعالى حيِيٌّ كريمٌ، يستحيي من عبدِهِ إذا رفعَ يديهِ إليهِ، أن يردَّهُما صِفرًا".[٦]
وروى أبو هريرة -رضي الله عنه- إنَّ رسول الله قال: "إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له".[٧]
إقرأ المزيد على سطور.كوم: الأحاديث النبوية الصحيحة عن الدعاء سطور
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فإن الدعاء هو العبادة، وقد أمرنا الله تعالى بدعائه ووعدنا بالإجابة عليه، فقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}.
وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}.
عن النبي صلى الله عليه و سلم: أنه قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، قالوا: يا رسول الله إذا نكثر، قال: الله أكثر.
والذي نوصيك به بعد تقوى الله العظيم هو الإكثار من الدعاء وعدم العجلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم ،أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
يستجاب دعاء العبد ما لم يعجل - إسلام ويب - مركز الفتوى
يستجاب دعاء العبد ما لم يعجل سؤالي أدعو الله منذ 5 أشهر يوميا وأصلي الوتر وأقرأ جزءا من القرآن وأستغفر الله في اليوم والليلة 1000 مرة من أجل أن يجيب الله دعوتي ولكن الله لم يجب الدعوة لحكمته فماذا يجب علي أن أفعل كي يجيب الله دعوتي مع العلم أنني تصدقت وكفلت يتيما من أجل أن يجيب الله دعوتي فإن...
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يا أخي المسلم الذي يحصل في هذا الزمان ان دعوتك مستجابة ,لكن الله أعلم يوجد شيء من الشيطان يمنعك من رؤيةالاستجابة -أعوذ بالله من الشيطان الرجيم -الله يرجمك يا شيطان
سبحان الله / استغفر الله ...