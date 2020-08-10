بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إقراؤوها بكل تأن وتأمل:

أوصى الله عيسى عليه السلام بالصلاة ،وهو في المهد صبيا ،لكم أن تتخيلوا وليدا في مهده يقول :

"وأوصاني بالصلاة"

إنها الصلاة

يترك ابراهيم عليه السلام أهله في صحراء قاحلة ثم يقول :

"ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة "

إنها الصلاة

يأتي موسى عليه السلام لموعد لاتتخيل العقول لعظمته ،فيتلقى أعظم أمرين :

"إنني أنا الله لاإله إلا أنا فاعبدني ..وأقم الصلاة لذكري"

إنها الصلاة

ماأجل هذا الوحي

"وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة"

إنها الصلاة

سليمان عليه السلام

يضرب أعناق خيلة وسوقها !لأنه أشغلته عن صلاة الفجر

"حتى توارت بالحجاب"

بالله عليك ماحالي وحالك عند فوات الصلاة؟

إنها الصلاة

أين جاءت بشرى الولد لزكريا عليه السلام بعد أن بلغ من الكبر عتيا

"فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب"

قائم يصلي

إنها الصلاة

يشغل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر: فيدعوا عليهم دعاءا مرعبا

"ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة"

إنها الصلاة

كانت آخر ماوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت

الصلاة الصلاة

إنها الصلاة

ماقرنت عبادة في القرآن بعبادات متنوعة مالصلاة فإنها قرينة الزكاة، والصبر وغير ذلك..