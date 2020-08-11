بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم ،وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. " حسنه الألباني في صحيح الجامع

الخصلة الأولى من هذه الخصال

"الصدق"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

"عليكم بالصدق ،فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة ،ومايزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا" متفق عليه

الخصلة الثانية "الوفاء بالوعد"

هي سمة من سمات المؤمنين، وعلامة من علامات المتقين.

الخصلة الثالثة"الأمانة"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

"المؤمن من امنه الناس على أموالهم وأنفسهم " صححه الألباني في صحيح ابن ماجة

الخصلة الرابعة "حفظ الفروج"

لقوله تعالى

"والذين هم لفروجهم حافظون" المؤمنون

الخصلة الخامسة "غض البصر"

لقوله تعالى

"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون" النور

الخصلة السادسة "كف الأيدي"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم